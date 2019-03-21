21.03.2019
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Döviz mevduat hesaplarında stopaj yükseltildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; döviz mevduat hesaplarına ilişkin stopaj oranı yükseltildi.

Karara göre döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 20, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 18 olarak stopaj uygulanmasına karar verildi.

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Daha önceki kararda ise 6 aya kadar yüzde 20, 1 yıla kadar yüzde 16 , 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 13 olarak stopaj uygulanıyordu.

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