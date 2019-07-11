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11.07.2019
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Döviz mevduatı 216 milyon dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Temmuz ile biten işlem haftasında 216 milyon dolar azaldı.

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Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Temmuz haftasında 215.8 milyon dolar azalışla 185.3 milyar dolara geriledi.

Dünya’nın aktardığı TCMB verilerine göre 5 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 526.7 milyon dolar artışla 115.5 milyar dolar ile rekor seviyeye gelirken; kurumların da 742.5 milyon dolar azalışla 69.8 milyar dolara geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin mevduat ve fonları 21 Haziran haftasında 186.6 milyar dolar ile tarihi rekor seviyeye yükselmişti.

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