Döviz mevduatı 216 milyon dolar azaldı

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Temmuz haftasında 215.8 milyon dolar azalışla 185.3 milyar dolara geriledi.

Dünya’nın aktardığı TCMB verilerine göre 5 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 526.7 milyon dolar artışla 115.5 milyar dolar ile rekor seviyeye gelirken; kurumların da 742.5 milyon dolar azalışla 69.8 milyar dolara geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin mevduat ve fonları 21 Haziran haftasında 186.6 milyar dolar ile tarihi rekor seviyeye yükselmişti.