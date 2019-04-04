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05.04.2019
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DP’nin İzmir adayı Ülük cezaevine girdi

birgun.net birgun.net

İzmir’de 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti’den (DP) Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Tarcan Ülük, seçim bittikten sonra cezevine girdi. Tarcan’ın avukatı olan eşi Ayla Ülük, eşinin Fetullah Gülen’in şoförünün erkek kardeşine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığını belirterek, “Yargılandığı davada hükmün açıklanması geri bırakıldığı halde, seçimlerden önce bu karar bozuldu” dedi.

DP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı avukat Tarcan Ülük, seçimlerin ardından cezaevine girdi.

Salı günü cezasını çekmek için Foça Açık Cezaevi’ne gönderilen Ülük’ün eşi ve aynı zamanda avukatı olan Ayla Ülük, 15 Temmuz darbe girişiminden önce, eşinin Fethullah Gülen’in şoförünün erkek kardeşine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ceza aldığını söyledi.

Ülük, “Tarcan Bey, yargılandığı hakaret davasında ceza aldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tarcan Bey, FETÖ mağduru bir insandır. Yargılandığı davada hükmün açıklanması geri bırakıldığı halde, seçimlerden önce bu karar bozuldu” dedi.

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Ayla Ülük, Tarcan Ülük’ün bu akşam ya da yarın 3 günlük cezasını bitirerek çıkacağını da kaydetti.

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