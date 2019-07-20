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20.07.2019
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Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin tabelası ’imam hatip’ olarak değiştirildi

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MERAL DANYILDIZ

İstanbul Bağcılar’da Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin taşınmasına velilerin tepkisi sürerken okulun tabelası alelacele değiştirildi.

Dün sabah okulun geçenler “Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi” tabelası yerine “Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi” tabelasıyla karşılaştı.

Okulun taşınacağı ve yerine imam hatip yapılacağı haberinin duyulmasının ardından veliler, öğrenciler ve mezunlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Okulun önünde ve İstanbul İl Mİlli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirmişti.

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