“Drop shipping” eğitimleriyle sazan avı

Bu aralar sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan drop shipping aslında e-ticarette kullanılan bir çeşit tedarik zinciri yönetimi yöntemi. Mesela Amazon, eBay, Etsy gibi bir alışveriş sitesinde online bir mağaza açıyorsunuz, ama herhangi bir üretiminiz ya da stokunuz yok.

Sonra gidip AliExpress ve benzeri toptancı sitelerden kafanıza yatan ürünleri seçip online mağazanıza daha yüksek bir fiyat etiketiyle yüklüyorsunuz. Sonra da balıkların oltaya takılmasını bekliyorsunuz. Bir ürünün satıldığı uyarısı geldiğinde hemen AliExpress’ten siparişi verip ağınıza düşen müşterinin adresine yönlendiriyorsunuz. Yani bir nevi dijital parazitlik. Ama böyle şeyler “drop shipping” gibi şekil şukul terimlerle ifade edilince kulağa daha janjanlı geliyor.



AMAZON’UN İŞ MODELİ



Bir kere Amazon kendi üzerindeki tüm mağazaları sömüren bir mekanizmaya sahip. Diyelim Amazon’da mağaza açıp, kendi stokunuz veya drop shipping ile satış yapmaya başladınız. Amazon sizin bütün satış ve fiyat verilerinizi, haliyle, takip ediyor. Farz edelim X ürününüz çok popüler oldu. Amazon bunu tespit ediyor ve aynı ürünü bulup sizin fiyatınızı kırarak Amazon.com olarak satmaya başlıyor. Bir süre sonra satışlarınız iyice düşünce dükkanı kapatıp gidiyorsunuz. Amazon ürünü kendi tekeline alır almaz fiyatı arttırıp milleti kazıklamaya başlıyor. Dolayısıyla siz ne kadar çok satan ürünler bulmak için uğraşırsanız uğraşın, bir noktada Amazon sizin ürününüzü çalıp kendi mağazasına katıyor. İşte dünyanın en zengin insanı böyle olunuyor.



Bu yüzden Amazon’da satış yapanlar çok büyük ihtimalle ilk birkaç ay iyi gelir elde ediyorlar. Fakat orta ve uzun vadede hem Amazon’un yıkıcı fiyatlandırma stratejisi hem de giderek artan rekabet sebebiyle kazançları düşüyor. Sürekli yeni arbitraj ürünleri kovalamanız gerekiyor. Ek iş olarak yapıyorsanız bir noktadan sonra uğraşamıyorsunuz. Asıl iş haline getirmeye kalksanız düzenli bir gelir garantisi yok.



TAİ LOPEZ’DEN ALEX MEHR’E DİJİTAL UMUT TACİRLERİ



Parayı veren düdüğü çalar; sosyal medya sağ olsun, Tai Lopez son birkaç yıldır bütün interneti sponsorlu içerikleriyle terörize ediyor. Kurtulmak mümkün değil, resmen maruz kalıyorsunuz. Kimdir bu Tai Lopez? Girişimci, yatırımcı, kişisel gelişimci, reklamcı, pazarlamacı, drop shipping eğitmeni, sosyal medya uzmanı, YouTuber… Adam ne kadar boş beleş şey varsa hepsi olmuş… Ya da hiçbir şey… Ya da birinci sınıf bir dolandırıcı (con artist).



Tai Lopez ultra lüks spor arabaların önünde, malikane gibi evlerde ya da jet uçak koltuklarında çektiği promosyon videolarında zengin olmanın sırrını çözerek nasıl sıfırdan zengin olduğunu anlatıyor. Videolardaki alt ve üst metin şu: Bakın ben hiper şatafatlı bir hayat yaşıyorum, siz de benim gibi yaşayabilirsiniz… Tabii “küçük” bir ücret karşılığı. Kısacası Tai Lopez drop shipping yöntemi üzerinden “nasıl zengin olunur” video eğitim paketleri satarak dijital kişisel gelişim şarlatanlığı yapıyor.



Kişisel gelişim şarlatanları, kişisel gelişerek değil, kişisel gelişim şarlatanlığı yaparak para kazanırlar. Mesela Anthony Robbins’in, Robin Sharma’nın, Metin Hara’nın, Mümin Sekman’ın, Tai Lopez’in daha önce ne iş yaptıklarını, başarılarını, zenginliklerini bilen ya da duyan var mı? Yok. Çünkü bu insanlar zenginliklerini size kitap, seminer ve eğitim videosu satarak elde ederler. Finans dünyasında bir söz vardır, “yatırım tavsiyeleri satarak o tavsiyeleri uyguladığınızdan daha çok para kazanırsınız” diye, o misal işte. Kısacası, Tai Lopez günden güne drop shipping yöntemiyle e-ticaret yaparak para kazanmıyor. Size nasıl drop shipping yapılacağını anlattığı video eğitimlerini satarak para kazanıyor.



İnternet Tai Lopez’in çevirdiği dümenlerin ifşalarıyla dolu. Bir videosunda evim diye gösterdiği malikanenin kiralık olduğu resmen belgelendi (bkz. YouTube: The Tai Lopez Conspiracy). Amerika’da Lambolar birkaç yüz dolara kiralanıyor. 200-300 dolara lüks jet uçağında 2 saatlik fotoğraf çekimi yapan şirketler var. Zaten o pozlar ve videolar genelde duran jetlerde oluyor. Biraz daha fazla öderseniz hareket eden jet uçağından da hikâye atabilirsiniz



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Ekim Nazım Kaya (şu isme yazık), Tai Lopez’in kalfalarından biri. Nazım, Tai Lopez’in iş modelinin birebir aynısını kullanarak, kiralık spor arabaların önünde çekilmiş videolarla silkelenecek keriz arıyor. Ürün ne? Drop shipping eğitim videosu. Tamamına yakını internette bedava bulabileceğiniz bilgiler.



Ekim Nazım Kaya’nın sosyal medya hesapları mağdurların şikayetleriyle dolup taşıyor. Nazım olumsuz yorumları teker teker silip hesapları bloke ediyor. Ben de hakaret veya küfür içermeyen gayet meşru sorular sorduğum için Ekim Nazım Kaya tarafından engellendim. Bu aralar videolarında yanına, dolandırıcılıktan 4 yıl hapis yatan meşhur Wall Street Kurdu tescilli üçkağıtçı Jordan Belfort’u alan Alex Mehr (Mentorbox) de yorum silip hesap engelleme yöntemini uyguluyor. Bu ikisi de beni engelledi. Hâl böyle olunca, hesapların altında sadece, bir kısmı belki satın alınmış, olumlu yorumları görüyorsunuz. Bu da kimsenin mağdur olmadığı ve herkesin zengin olduğu illüzyonu yaratıyor. Hatta Nazım hesabından masaya yayılmış deste deste dolar fotoları bile paylaşıyor. Diyeceğim, kullanılan pazarlama yöntemlerinin seviyesi sosyal medyada bahis kuponu satan dolandırıcılarla aynı.



Gecimderdi.com, yeni1000.com, yeni10000.com, pasifgeliriyigelir.com, kaya.online, kontrolelimizde.com, bugunkucirom.com, ekimkaya.com, ekgeliriyigelir.com, incomesharingprogram.com, amerikaylaortak.com, dolarkazan.com ve belki daha tespit edemediğim nicesi hep Ekim Nazım Kaya’ya ait sazan avı siteleri. Adam bildiğiniz her yere ağ atmış, birine düşmesen diğerine takılacaksın. Yüksek uğraşma maliyetinden (hassle cost) ötürü kimse 500 dolarını geri alamıyor.



KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK



Mesele yavaş yavaş dikkat çekmeye başladı. Pazarlama danışmanı Haydar Özkömürcü kendi sitesinde Ekim Nazım Kaya’nın foyasını detaylı bir şekilde ortaya çıkarıyor. Hürriyet’ten Emre Eser, drop shipping eğitimleri alan mağdurların açıklamalarını haberleştirmişti (3 Şubat 2019). Fakat Kaya Online LLC Los Angeles’ta olduğundan Türkiye iş kanununa tabi değil. Fatura Los Angeles’tan kesildiği için paranızı kaptırırsanız bir bardak soğuk su içersiniz. Dijital dünyadaki yetersiz düzenleme ve yasal boşluklardan istifade ediliyor.



Böyle tezgâhlar gelir dağılımı eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde, özellikle de ekonomik yavaşlama ve kriz dönemlerinde ayyuka çıkma eğilimindedir. Türkiye için kusursuz fırtına yani. Umut fakirin ekmeği…

KYK bursunu eğitim videolarına yatıran üniversite öğrencileri var; ders çalışacakları vakti bu saçmalıklara ayırıyorlar. Bitlis’in köyünden dayılar hayvanlarını satıp Ekim Nazım Kaya’nın eğitimleri doğrultusunda Google Translate ile Shopify hesabı işletmeye çalışıyorlar. Son parasını bu eğitimlere yatırıp e-ticaret işine girenler oluyor. Bu girişimlerin sonu çok büyük ihtimalle hüsranla sonuçlanıyor. Halkımız bir Çiftlik Bank vakası daha kaldıracak durumda değil. Benden söylemesi…