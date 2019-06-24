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25.06.2019
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DSP Genel Başkanı Aksakal: İmamoğlu’nu tebrik ediyorum

Daha önce "Sandığa gitmemizin de bir anlamı yok zaten" açıklamasını yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İBB seçim sonucuna ilişkin "Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucuna ilişkin açıklama yaptı. 

Toplumsal iradenin kurumsal iradeden üstün olduğu gerçeğini ortaya koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tamamlandığını belirten Aksakal, “Seçimi kazanan Sayın İmamoğlu’nu tebrik ediyorum, görevinde başarılar diliyorum. Hükümet ve TBMM ülke gerçeklerine acilen dönerek ekonomideki ve dış politikadaki kritik sürecin kontrol altına alınması için strateji üretmelidir” açıklamasını yaptı.

Aksakal ne demişti?

31 Mart seçimlerinin ardından tekrar edilen seçimde aday göstermeyen DSP’nin lideri Aksakal seçim günü, “DSP için 31 Mart yerel seçimleri tamamlanmıştır dedik. Adayımız çekildiği için parti meclisimiz, yeni bir aday göstermeme kararı almıştı. Dolayısıyla bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birisini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok zaten” açıklamasını yapmıştı. 

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