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29.03.2019
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DSP’de ‘sadece muhalefeti eleştiriyorlar’ istifası

birgun.net birgun.net

Antalya, Kepez’de DSP’den Belediye Meclis üyesi 1. sıra adayı emekli Astsubay Ünal Sunay istifa etti. Sunay, adaylık istifasına DSP’nin iktidarı değil muhalefeti eleştirmesini gösterdi. Sunay, Antalya’yı 5 yıldır yöneten AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’nın icraatlarına yönelik tek bir eleştiri getirilmediğini savundu.

Sözcü’nün haberine göre Sunay, “Siyasetin temiz ellerde yapılmasına inandığım için bu yolda en temiz parti olarak gördüğüm DSP’de karar kılmıştım. Ancak şunu öğrendim, hiçbir şey dışardan göründüğü gibi değilmiş. Meclis üyesi 1. sıra adayı olarak açıklandığımdan bu yana mantık ve vicdanımın kabul etmediği bazı durumlarla karşılaştım ve istifamı açıklamaya karar verdim” dedi.

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“MUHALEFETİ ELEŞTİRİYORLAR”

Ünal Sunay

“Dünyada bir yeri yönetmeye talip olarak çıkan insanların ilk hedefi iktidarken, DSP’nin içerisinde bazı isimlerin ve adayların muhalefet durumdaki adayları eleştirmesidir” diyen Sunay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kentimizi 5 yıldır yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı’nın icraatlarına yönelik tek bir eleştiri getirilmiyor. Sonuç itibariyle ülkemize verdiği hizmetlerle gönüllere taht kuran rahmetli Bülent Ecevit’in hatırası olan bu partide yaşananlardan ötürü siyaset yapma imkanım kalmamıştır.”

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