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01.07.2019
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DSP’li Muammer Aydın, partideki görevlerinden istifa etti

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31 Mart seçimlerinde DSP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP’li Muammer Aydın, DSP’deki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulu üyeliğinden istifa etti.

İstifa haberini Twitter hesabından duyuran Aydın, şu ifadeleri kullandı: 

“DSP’deki Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir. Saygılarımla”

DSP’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan İBB Başkanlığı yarışından çekildiğini duyurmuştu.

Twitter hesabından açıklama yapan Aydın, “24.05.2019 Saat 09.54 itibariyle DSP İBB Başkan adaylığından çekilme dilekçemi İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na sundum. Her şey güzel olacak” ifadesini kullanmıştı. 

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