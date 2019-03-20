20.03.2019
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DTCF’de faşist saldırı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencilerinden A.G., okulun hemen yanında bulunan köprünün altında, ülkücü olduğu öğrenilen iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin, öğrencilere sosyal medya hesabından tehditler savurduğu ortaya çıktı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) öğrencilerinden İ.H.G, derse gitmek isterken iki kişinin saldırısına uğradı.

Fakültenin hemen yanında bulunan Sıhhiye Köprüsü’nün altında gerçekleşen saldırının faillerinin A.G. ve K.B.F. isimli şahıslar olduğu öğrenildi. İ.H.G. gibi DTCF öğrencisi olduğu öğrenilen şahısların ülkücü oldukları bildirildi.

“ORADA KAMERA VAR”

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Olay önceki gün sabah 11.00’de gerçekleşti. Saat 11.30’deki dersine, her gün kullandığı yoldan gitmek isteyen İ.H.G.’nin önü tanımadığı iki kişi tarafından kesildi. Mağdurla aynı okulda oldukları öğrenilen A.G. ve K.B.F. isimli kişiler, İ.H.G.’nin üzerine yürüyerek onu darp etmeye başladı. O sırada olay yerinde bulunan yurttaşların sessiz kaldığı darp olayı üç dakika kadar sürdü. İ.H.G., aldığı darbeler nedeniyle yola savruldu. Bu esnada şahıslardan biri İ.H.G.’nin üzerine gitmek istedi. İ.H.G.’den alınan bilgiye göre, üzerine gelmek isteyen şahsı arkadaşı, “Gitme orada kamera var” şeklinde uyardı.

İ.H.G., şahıslardan, olay yerine 50 metre uzaklıkta olan fakülteye koşarak kurtulabildi.

Darp olayına karışan ve ülkücü oldukları bildirilen iki öğrencinin isimlerinin okuldaki öğrencileri daha önce de hedef aldığı ve isimlerinin birçok olaya karıştığı belirtildi. Okul yönetiminin, “Olay okul dışında gerçekleşti” gerekçesiyle herhangi bir soruşturma açamadığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETTİ

Şahıslardan birinin sosyal medya hesabından 9 Mart’ta attığı bir mesaj dikkati çekti. Öğrencilere saldırısını sosyal medya hesabından övgüyle anlatan A.G., “DTCF’de öğrenci olduğunu bildiğim, şuan bazı sebeplerden dolayı devletin şefkatli kollarında olan birisi, parkasının bir bölümünü DTCF girişinde bıraktı. Geri kalanını da alacağım” ifadelerini kullandı.

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