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30.07.2019
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Duayen psikiyatri uzmanı toplumun ruhuna ayna tuttu

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MERT İNAN

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli psikiyatri uzmanlarından Prof. Dr. Özcan Köknel’in toplumsal ve kişisel ruh sağlığına ilişkin tespitlerini aktardığı ‘Bilgenin Aynası’,  gazeteci Mert İnan tarafından kaleme alındı. Öğrencilerinin ‘Hocaların Hocası’ namıyla andığı Köknel; Bilgenin Aynası’nda Türkiye’nin yüzleşmekten kaçındığı, kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddet, cinsiyet eşitsizliği, cinsel istismar suçları, erkek egemen kültür anlayışı gibi sorunları tüm çıplaklığı ile masaya yatırıyor. Üstünkörü tartışma ve haberlerin gölgesinde çözümsüz bırakılmaya devam eden sorunları, psikiyatrinin penceresinden sorgulayan Köknel, kitapta; “Türkiye’de şiddet bir dil haline geldi. Oysa dil, kavramların toplum tarafından aktarımıdır. Her kavramın bir anlamı vardır. Kavramların değeri, davranış ve hissettiklerimize göre azalıp çoğalabilir. Daha da önemlisi, kavramlar kuşaklar boyu gelecek nesillere aktarılır” diyor.

Toplumsal ve kişisel ruh sağlığına ilişkin çözüm reçeteleri ile Köknel’in bilinmeyen ilginç biyografisinin de yer aldığı kitapta, kadına yönelik şiddet ve baskıların nedenine, “Meselenin birinci ve baş sorumlusunun etkisi artarak yayılan, sadece baba soyuna bağlı, baskıcı, katı, kaba yetiştirilen Türk erkek modelidir. Türk erkeği empati kuramıyor. Bu ülkede kimlikli, kişilik sahibi, girişimci, güçlü kadınlara her alanda baskı yapılıyor ” diyerek değiniyor.

İlgili, bilgili aile olmak önemli

Yaşamının 65 yılını toplumsal ve kişisel ruh sağlığına adayan Prof.Dr.Köknel’in, aileler için şunları aktarıyor:

“Yemek yerken çocuğun önüne tablet koyduğunuzda o çocuğun yemek yeme becerisi kazanmasını engellemiş olursunuz. Çocukla kaliteli zaman geçirmek, ilgili, bilgili aile olmak önemli. ‘Ne yapalım herkes tablet veya cep telefonu hediye ediyor’ diyerek kolaycılığa kaçıyoruz. Dolayısıyla çocuk meşgul olmadan yemek yeme beceresini kazanamıyor. Aileler kolaya kaçmamalı. Çocukların durmaması veya aşırı hareketli olmaları ilgi ve ilişki ihtiyacından kaynaklanır. Anne, baba, çocuklarına ilgi ve ilişki ihtiyacını karşılayacak zaman ve konsantrasyonu ortaya koyduğunda, evlatlarının ekran peşinde olmayacağını göreceklerdir. 3 yaş üzeri çocuklar için de aileleri uyarmalıyız. Günde 1 saati geçen ekran görüntülerini bu yaş üzerindeki çocuklara önermiyoruz.”

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