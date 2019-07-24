Dubai şeyhinden kaçan prenses Haya’yla ilgili yeni gelişme

Dubai şeyhi Muhammed bin Raşit Al Maktum’dan Londra’ya kaçan eşi prenses Haya’yla ilgili yeni gelişme yaşandı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, prenses Haya’yla şeyh Al Maktum’un gizlice boşandığı ileri sürüldü. 30 Temmuz’da Aile Yüksek Mahkemesi’nde gerçekleşmesi beklenen duruşmanın 20 Temmuz Cumartesi günü gizli gerçekleştiği belirtildi.

Haberde, ayrıca şiddetli bir velayet kavgası beklenmesine karşın Prenses Haya’nın çocuklarını Dubai’ye göndermeye ikna olduğu belirtildi.

Haya’nın Londra’da mahkemede velayeti savaşına hazırlandığı belirtilmiş ve Prenses Haya’nın mahkemede çocuklarının velayetini almak için Prenses Latifa’nın yaşadıklarını anlatacağı ifade edilmişti.

Şeyhin 33 yaşındaki kızı Prenses Latifa’nın da geçtiğimiz sene kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Şeyh ve eski eşinin son duruşmasının ise velayet konusunda olacağı belirtildi. Boşanma ve nafaka işlemlerinin ise sona erdiği bildirildi.