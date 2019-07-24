21.5 C
Istanbul
25.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Dubai şeyhinden kaçan prenses Haya'yla ilgili yeni gelişme

Dubai şeyhinden kaçan prenses Haya’yla ilgili yeni gelişme

birgun.net birgun.net

Dubai şeyhi Muhammed bin Raşit Al Maktum’dan Londra’ya kaçan eşi prenses Haya’yla ilgili yeni gelişme yaşandı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, prenses Haya’yla şeyh Al Maktum’un gizlice boşandığı ileri sürüldü. 30 Temmuz’da Aile Yüksek Mahkemesi’nde gerçekleşmesi beklenen duruşmanın 20 Temmuz Cumartesi günü gizli gerçekleştiği belirtildi.

Haberde, ayrıca şiddetli bir velayet kavgası beklenmesine karşın Prenses Haya’nın çocuklarını Dubai’ye göndermeye ikna olduğu belirtildi.

Haya’nın Londra’da mahkemede velayeti savaşına hazırlandığı belirtilmiş ve Prenses Haya’nın mahkemede çocuklarının velayetini almak için Prenses Latifa’nın yaşadıklarını anlatacağı ifade edilmişti.

Şeyhin 33 yaşındaki kızı Prenses Latifa’nın da geçtiğimiz sene kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Şeyh ve eski eşinin son duruşmasının ise velayet konusunda olacağı belirtildi. Boşanma ve nafaka işlemlerinin ise sona erdiği bildirildi.

İngiltere’yle BAE arasında siyasi kriz olasılığı: Dubai şeyhinden kaçan eşi Londra’da saklanıyor

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,573AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, fişek, uyuşturucu çıkan sürücünün savunması: ‘Acele düğüne çıktım’

birgun.net -
Antalya’da bin 400 personelle havadan, karadan ve denizden geniş kapsamlı ‘Huzur Akdeniz-5’...
Devamını Oku

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sprey boyayla yazı yazdılar

birgun.net -
Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Taksim Cumhuriyet Anıtı’na "M" ve...
Devamını Oku

Aracını satmak için notere gitti, metrelerce sayfa cezayla karşılaştı

birgun.net -
Ankara'da kadın kuaförü Volkan İlbaş otomobilini satmak için notere gittiğinde, son 10...
Devamını Oku

Sudan: Darbe girişimi bastırıldı

birgun.net -
Sudan ordusu, Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdülmuttalib Ahmed'in başında bulunduğu bir darbe...
Devamını Oku

İran Devrim Muhafızları: İnsansız hava aracımız düşürülmedi

birgun.net -
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Selami, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a...
Devamını Oku

Fitch: Bankaların reyting görünümleri negatife dönüyor

birgun.net -
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, küresel bankaların reyting görünümlerinin negatife...
Devamını Oku

‘Afet bölgesi’ ilanı bürokratik kriz yarattı, açıklama geri çekildi

birgun.net -
Düzce Valiliği sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ‘afet bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Bütün...
Devamını Oku

Muhittin Böcek: 3 milyar borcu olduğunu düşündüğüm belediyenin, 6 milyar borcu olduğunu gördük

birgun.net -
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye binasında düzenlediği basın toplantısıyla geride...
Devamını Oku

Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı köşkü inşaatına izin veren torba yasa kanun hükümlerine AYM’den iptal

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi (AYM), Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşa edilebilmesi için Ocak...
Devamını Oku

Esenler Otogarı’nın İSPARK’a devri durduruldu

birgun.net -
Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi