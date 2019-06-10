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10.06.2019
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Dükkândan tezgâha tezgâhtan kooperatife

Takıdan ahşaba, el işlerinden yiyeceğe kadar birçok alanda üretim yapan kadınlar, önce tezgâh sonra dükkân açtı. Güçlerini birleştiren kadınlar, bir adım daha atarak kooperatifleştiler. Bu süreçte ise her şey dayanışmayla gerçekleşti

DİLARA ŞİMŞEK DİLARA ŞİMŞEK

Kadınların emeklerinin değerlendirilmesi ve kadın istihdamının desteklenmesi yönündeki talepler doğrultusunda 2016 yılında İstanbul Kadıköy Moda’da emek pazarı kuruldu. Kadıköylü kadınlar el emeği pazarında, ürünlerinin satışını yapıp ekonomik özgürlüğünü eline alırken aynı zamanda sosyalleşme imkânı da buldu.

Aynı sene içerisinde emek tezgâhları, Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) ‘Potlaç’ adında bir dükkâna dönüştü. Proje başladığında 110 kadından oluşan Potlaç, şimdi bin 100 kadınla kooperatif olarak etkinliğini sürdürüyor. Kooperatifin amacı ise daha fazla kadına ulaşarak ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmelerini sağlamak ve kadın dayanışma ağını büyütmek. Bunun için kooperatif, diğer demokratik kitle örgütleriyle işbirliğine hazır.

Kadın kadının yurdu olsun

Kadınlar, maddi ve manevi olarak güçlenerek; dayanışma ve beraberliğin gücünü, birlikte üretim yapınca daha da iyi anlamış olduklarının altını çizdi.

Potlaçlı kadınlardan biri olan Büşra Fındıklı, dayanışma ağının her geçen gün büyüdüğünü ifade etti. “Kadın kadının kurdu değil yurdu olsun” diyen Fındıklı, kadınların daha güzel bir dünyada yaşaması için hep birlikte çalıştıklarını aktardı.
Nilüfer Orkun, Potlaç Dükkânlarını artıracaklarını dile getirerek şunları anlattı: “Feneryolu’nda 7 ana dükkânımız olacak. El emeği dükkânı, kooperatif tarafından kadınların ekonomiye katılımlarını arttırmak ve güçlenmelerini sağlamak, kadınların el ürünlerini iyileştirmek ve pazarlamak amacıyla açılacak. Burada diğer kadın örgütlerinin ürünleri için dayanışma raflarımız olacak. Mutfak adını verdiğimiz kafede misafirlerimiz sağlıklı yiyecek ve içeceklere ekonomik fiyatlarla ulaşabilecek.”

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Desteğe ihtiyacımız var

Bakkal ismini verdikleri dükkânlarda doğal ve organik gıdanın olacağını vurgulayan Zeynur Çiftçi Köse, “Ekonomik, sağlıklı, kaliteli, lezzetli, doğal ürünlerin satışını yapmayı planlıyoruz. Üretimde emek sömürü yapılmamış olması da kriterlerimizden biri olacak” dedi.

Figen Aygün ise İkinci El Dükkânları hakkında ise şu bilgileri verdi: “İkinci el meselesinde çevreye duyarlılık, daha az tüketim, doğaya saygı ve bağışçılığı teşvik etme gibi amaçlarımız var. Seramik, Cam, Mine atölyelerinde de bu sanatlarla uğraşan kadınların, ister bireysel ister ortaklaşa olarak çalışabileceği atölyeler hayal ettik.”

Bu yaz yine Moda’da kadın emeği pazarının açık olacağını söyleyen Nural Mutlu, “Planlarımızın gerçekleşmesi için 10 kadınla birlikte arka planda yoğun çalışıyoruz. Dayanışma ve gönüllülüğün ön planda olmasını istiyoruz. Daha çok kadının güçlenmesi için işbirliklerimiz devam edecek, yeni işbirliklerine de ihtiyacımız olacak” ifadelerinde bulundu.

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Dayanışma ağına nasıl dâhil olunur?

Gül Önen, dayanışma ağına katılmak isteyen kadınlar için şu bilgilendirmede bulundu: “Potlaç Dayanışma Ağı’na dâhil olmak için Kadıköylü olmak gerekiyor. Yani Kadıköy’de oturduğunuza dair ikametgâhınızı, vergi dairesinden aldığınız vergi muafiyet belgenizi ve el emeği ürünlerinizi Kuşdili Eğitim Merkezi’nde yer alan Potlaç Atölye’ye götürüp başvuru formu dolduruyorsunuz. Yaz aylarında Moda’da açılan Pazar yerinde stand açma ve CKM içinde yer alan Potlaç Dükkâna satılması için ürün verme hakkınız oluyor.”

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