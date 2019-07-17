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18.07.2019
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Dumandan etkilenen kedi suni teneffüsle hayata döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü.

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Balıkesir’de Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak’ta Figen Ünal’a ait evde yangın çıktı.

Evden çıkan Ünal, itfaiye ekibini arayarak yardım istedi. Yangın mahalline gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri evde hareketsiz halde yatan kediyi buldu.

Dumandan etkilendiği belirlenen kediyi ilk önce evden çıkartan ekipler suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kedinin tekrar hareketlenmesini sağladı.

Kedinin hareketlendiğini gören ekipler kediyi veterinere teslim ederek hayatını kurtardı.

Kaynak:İHA

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