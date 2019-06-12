Dünya barışı tehlikede

İran’la nükleer anlaşmayı kurtarmak için Tahran’da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda gösterilen çabaların krize girdiğini söyledi. Maas “Bu dünya barışı için bir tehlike. Bu olumsuz eğilime karşı koymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Maas, İsveç’in başkenti Stockholm’de dün yapılan 18 ülkenin dışişleri bakanının katıldığı toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Nükleer silaha sahip ülkelerin silahsızlanma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek için çaba göstermeleri gerektiğine işaret eden Maas, “Aynı zamanda başka ülkelerin nükleer silahlara sahip olmasını engellememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya nükleer silahı bulunmayan Arjantin, Etiyopya, Finlandiya, Endonezya, Japonya, Ürdün, Kanada, Kazakistan, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, İspanya ve Güney Kore’nin dışişleri bakanları katıldı.

Tahran’da somut ilerleme sağlanamadı

Maas’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmayı kurtarmak için dün Tahran’da İranlı mevkîdaşı Cevad Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmelerde de somut bir ilerleme sağlanamadı.

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Buna rağmen Bakan Maas, Tahran dönüşü yaptığı açıklamada İran ile nükleer anlaşmanın sürdürebilmesini umduğunu ifade etti. Tahran’daki temaslarında Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) anlaşmanın arkasında olduğunu vurguladığını dile getirdi. Maas ayrıca, Almanya’nın Avrupalı ortakları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yaptırımlarına rağmen Avrupa’daki firmaların İran ile iş yapabilmesine olanak sağlayan kısa adı Instex olan bir ödeme mekanizmasını hayata geçirmeye çalıştığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ise Maas’ı kabulünden sonra yaptığı açıklamada Almanya ve Avrupa Birliği’nin siyaseten doğru bir tutum izlediğini ifade etti. Ancak Ruhani daha önce AB’nin nükleer anlaşmayı korumak için “Uygulamada ciddi adımlar atmadığını” savunmuş, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına işaret ederek de, Washington’u “ekonomi terörizmi” uygulamakla suçlamıştı.