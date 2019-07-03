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03.07.2019
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Dünya en sıcak Haziran ayını yaşadı

Dünya bu yıl en sıcak haziran ayını yaşadı. Avrupa ortalama sıcaklıkları ortalamanın 2 derece üzerinde oldu.

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Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin Avrupa Birliği adına yaptığı çalışma, son Haziran ayının kayıtlardaki en sıcak haziran ayı olduğunu gösterdi.

Independent’ın aktardığına göre Haziran 2019’da Avrupa’daki ortalama sıcaklıklar normalin 2 santigrat derece üzerinde seyretti. Sıcak hava dalgası yaşanan Fransa, Almanya ve İspanya için bu rakam ayın son günlerinde 6-10 santigrat dereceyi buldu.

Küresel sıcaklık ortalamasıysa Haziran 2016’nın rekorunu kırarak 0,1 santigrat derece daha yüksek seyretti. Küresel ısınmanın son yaşanan sıcak hava dalgası gibi ekstrem hava olaylarını daha olası hale getirdiği belirtiliyor.

Avrupa’da sıcaklıkların son 100 yılda ortalama 1,5 santigrat derece yükseldiği aktarılırken, İngiltere Meteoroloji Servisi’nde iklim değişikliğinin ekstrem hava olaylarına etkisini inceleyen Peter Stott, benzer bir sıcak hava dalgasının 100 yıl önce ortalama sıcaklıkları 4 santigrat derece daha az artıracağını belirtiyor.

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