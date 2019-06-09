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09.06.2019
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Dünya Sağlık Örgütü: Her yıl 400 bin insan bozuk gıdadan ölüyor

DSÖ, bozuk gıda ürünlerinin tüketimi sonucu dünyada her yıl 400 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkl

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanan verilere göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 420 bin insan bozuk gıda tüketimi nedeniyle yaşamını yitiriyor.

7 Haziran’da, Uluslararası Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla konu hakkında bir rapor yayınlayan WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu, bozuk yiyeceklerle ilgili olarak, hükümetlerde, üreticilerde, nakliyecilerde ve tüketicilerde gerekli bilincin teşvik edilmesi için olağanüstü bir fırsat” dedi.

Ghebreyesus, gıdanın temiz olması için tarladan tabağa kadar olan süreç içerisindeki herkesin yardımcı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.

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WHO verilerine göre dünya üzerinde yaklaşık her 10 kişiden biri senede en az bir kez bozuk ya da temiz olmayan, yani bakteri, virüs, parazit içeren ya da kimyasal maddelerle sağlığa zararlı hale gelen gıdaların tüketimi nedeniyle hastalanıyor.

Sağlıksız gıda tüketimi Avrupa’da da her sene ortalama 23 milyon insanın hastalanmasına ve bunlardan yaklaşık 5 bininin ölümüne neden oluyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Sorumlusu Zsuzsanna Jaka ise gıda üretimindeki güvenlik sistemlerini bütün alanlarda güçlendirmesi gerektiğini ifade etti:

“Günümüzde basit bir öğün yemek birçok kıtadan gıda içerebilir ve bunun güvenliği uluslararası işbirliği ile mümkündür.”

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