Dünya sendikaları Çerkezoğlu’nun yanında

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Sapanca Adliyesi’nde saat 09.45’te başlayacak duruşmayı, 163 ülkeden 207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) da takip edecek.



ITUC Genel Sekreter Vekili Owen Tudor, Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, “ITUC dayanışma göstermek amacıyla duruşmayı gözlemci olarak izleyecek. Türkiye işçilerin temel hakları olan örgütlenme ve protesto hakkına saygı göstermelidir” dedi. İspanya’nın en büyük sendikası İşçi Komisyonları Sendikal Konfederasyonu’ndan (CCOO) Begona del Castillo da Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, “CCOO, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla hakkında dava açılan DİSK Başkanı Çerkezoğlu ile dayanışma içinde olduğunu ifade eder. Çerkezoğlu 3 yıla kadar hapis cezası alabilir. Türk sendikacılara karşı baskılara hayır” ifadelerini kullandı.



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3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

DİSK Başkanı Çerkezoğlu’na açılan davanın gerekçesi, CHP Sapanca İlçe Örgütü’nün 5 Haziran 2016 tarihinde Sapanca’da düzenlediği ‘Türkiye Nereye Gidiyor’ konulu panelde yaptığı konuşma. Çerkezoğlu hakkında 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası isteniyor.