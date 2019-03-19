Dünya tabip örgütlerinden TTB’ye destek

TTB 2016-2018 Merkez Konseyi üyeleri “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklamaları sebebiyle yarın hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller, TTB’ye destek olduklarının altını çizen bir açıklama yaptı.

TTB’de düzenlenen “Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” konulu panelde konuşan Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller, TTB’nin savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirdiği için yargılanmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Kloiber ve Haller yarın 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmayı izleyeceklerini söyledi.

HALK SAĞLIĞI İÇİN UYARI SORUMLULUĞUMUZ VAR

Panelde ilk sözü alan Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, “Savaşın olası sonuçlarına dair uyarıda bulunmak bizim etik sınırlarımızın ve köklerimizin parçasıdır. TTB’nin yaptığı da tam olarak budur” dedi.

TTB ile dayanışmak ve destek olmak için geldiklerini belirten Kloiber, şöyle konuştu: “Halkın sağlık hakkı vardır ve bu hak bugünlerde insan hakkı olarak görülmektedir. Doktorlar olarak tanı koyma ve tedavi etmenin yanı sıra bu sorunların önlenmesi de bizim sorumluluğumuzdur. Bu hizmeti en iyi şekilde sunmak için de mesleki özerkliğe ihtiyacımız vardır. Sorunları önlemek için de serbest olmamız gerekir. Kamu sağlığı ve hastalarımızın sağlığının iyileşmesi için bulunduğumuz koşulların önemli olduğunu biliyoruz. Savaş riski ise hem kamu sağlığını hem de bireysel sağlığı yakından ilgilendirir. Biz doktorlar olarak bununla ilgili konuşma sorumluluğuna sahibiz. Ayrıca toplumu bilgilendirme sorumluluğuna da sahibiz. Şiddetsiz bir çalışma ortamı istiyoruz. Sağlık durumu barışa giden yolda bir köprüdür. Biz barış ve iyi olma haline dair sorumluluğumuzun tamamen farkındayız. Savaşın olası sonuçlarına dair uyarıda bulunmak bizim etik sınırlarımızın ve köklerimizin bir parçasıdır. TTB’nin doğru şeyi yaptığınıza inanıyoruz.”

TTB GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

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Daha sonra konuşan Avrupa Hekimler Daimi Komitesi önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller ise, “Bizim etik rehberimiz bir saldırıya uğradığında bütün tıp camiasına zarar veriyor ve bizlerin harekete geçmesi konusunda çağrıda bulunuyor. TTB Avrupa hekimler üyesi olarak görevini yerine getirdi” dedi. “Etik prensiplerimizden bir tanesi hastalarımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesidir. Bu da toplumda sağlığın geliştirilmesiyle ilgilidir” diyen Haller, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hekimler için hastalığı iyileştirmek çalışmamızın bir parçası iken hastalıkların tüm kademelerde önlenmesi çok çok daha elzemdir. Savaş insanları öldürür, insanları yoksullaştırır. Dünya Tabipler Birliği’nin bu konudaki bakış açısı tabiplerin savaşla ilgili sorumluluğu olduğudur. Bir buçuk yıl önce TTB’nin yaptığı ‘Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur’ açıklaması tıbbi etikle tamamen uyumludur. Dünyanın neresinde olursa olsun tabiplerin bunu tekrar etme ve hatırlatma sorumluluğu vardır. Biz de böyle tavır alan arkadaşlarımıza tam destek oluyoruz.”