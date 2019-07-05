Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret Muğla’da

Dünyaca ünlü piyano sanatçısı İdil Biret 5, 7 ve 8 Ağustos’ta düzenlenecek olan müzik festivalinde sahne alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği müzik festivalinde ünlü piyanist İdil Biret sahne alacak. 5, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan müzik festivalinin ilk iki günü Marmaris Amfi Tiyatro salonunda yapılırken, kapanış konseri Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak.

5 Ağustos Günü Marmaris Amfi Tiyatro’da yapılacak olan açılış konserinde İdil Biret’e Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası eşlik edecek. 7 Ağustos’ta Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası müzik dinletisi sunacak. Kapanış konseri ise Menteşe İlçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Burada da yine piyanist İdil Biret ve orkestra dinletisi olacak. Dünyaca ünlü eserlerin sahne alacağı Müzik Festivali ücretsiz olarak yurttaşlarla buluşacak.