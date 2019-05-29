Dünyadan kadın filmleri festivalleri

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne 5 kıtadan kadın filmleri festivalleri dayanışma için geldi.

Çeşitli ülkelerden gelenlerle görüşerek dünyanın diğer ülkelerinde feminist film festivali yapmak ve Uçan Süpürge üzerine konuştuk. Bu söyleşilerimize bugün Hindistan’dan IAWRT Asian Women’s Film Festival ve Almanya’dan Berlin Feminist Film Week ile devam ediyoruz

Hindistan’dan IAWRT Asian Women’s Film Festival adına yanıtlayan: Nupur Basu

n Hindistan’daki festivalinizden bahseder misiniz?

Festivalde organizasyonun adı Uluslararası Radyo ve Televizyonda Kadın Derneği. Hindistan’da biz Asyalı kadın yönetmenler için festival yapıyoruz her yılın mart ayının ilk haftasında. 15. festivalimizi yeni bitirdik. Güzel bir festival geçirdik bu yıl. Türkiye’den de birçok film vardı. Gürcistan’da da kadınlar harika filmler yapıyorlar, oradan da filmler vardı. Olay aslında Asya’nın farklı bölgelerindeki kadınlara bu alanı açmakta.

• Hindistan’da devlet desteği durumları nasıl?

Belgesel film yapımcıları çoğunlukla statükoyu sorgularlar. Her zaman toplumun görünmeyen kısmına bakarlar. Bu da aslında hükümeti sistem olarak eleştirdiklerini gösterir. Hiçbir devlet, dünyanın herhangi bir yerinde belgesel yapanları sevmez, çünkü onları açığa çıkarırlar. Sosyal adalet, açık, yoksulluk gibi konular işler belgesel film yapımcıları. Bu yüzden devletten çok küçük bir destek var. Zaten belgesel yapmak için devlet desteği alırsanız sürekli “şunu kes bunu kes” diye müdahale ediyorlar, çok genel bir şey bu duymuşsunuzdur siz de. Film bitince geriye neredeyse hiçbir şey bırakmıyorlar. Biz devlet desteği almıyoruz ama bağımsız belgesel film yapanlar paralarını yatırıyorlar ve filmleri öyle yapıyorlar. Sonra da o parayı DVD satarak, festival ödülü kazanarak vs biriktirmeye çalışıyorlar.

• Türkiye ve Uçan Süpürge’ye dair gözlemleriniz neler oldu?

Kesinlikle harika. Festivali 22 yıldır yapıyorlar. Bu uzun bir süre. Desteksiz bu işleri yapmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm festivalleri bir araya getirmeleri, kadın filmleri festivallerini, Fransa’dan Beyrut’a Barselona’dan Almanya’ya, bu şahane. Bizi bir ağda topluyor bu durum. Filmlerimizi nasıl dağıtacağımız konusu mesela? Stratejimiz ne olacak? Harika bir festival ve ekip. Türkiye’de olmak şahane.

• Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Sizleri filmimin gösterimine davet etmek isterim. ‘Velvet Revolution’ 30 Mayıs saat 11.30’da festivalde gösterilecek. Film kadın gazetecilerin işlerini yaparken karşılaştıkları zorluklar üzerine. Geçen yıl en yüksek sayıda kadın gazeteci öldürüldü. Bir kadın gazeteci vardı Hindistan’da. 7 kurşunla öldürdüler, çünkü iktidar partisiyle uyuşmuyordu. Türkiye’de gazetecilerin hapishanelerde olduğunu biliyoruz. Bu sebeple belgeseli gösterme konusunda çok istekliyim.

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Sinema endüstrisi erkek egemen

Almanya’dan Berlin Feminist Film Week adına konuşanlar: Karin Fornander, Maria Fladvad and Lucia Martin

• Festivalinizden bahseder misiniz?

Biz Berlin Feminist Film Festivali’nden geliyoruz. Festivali 6 yıldır organize ediyoruz. Bu festivali yapmaya başladık çünkü Almanya’daki festivaller ve genel sinema endüstrisi oldukça erkek egemen. Filmler, kadınlar ve erkekler arasında endüstride yaşanan farklıları göstermek ve feminist teorinin yayılması açısından çok önemli.

• Uçan Süpürge hakkında görüşleriniz neler?

Çok konuksever ve çok güzel organize edilmiş. Çokça konuklar var ve program çok başarılı. Çok mutluyuz.

• Almanya’da feminist film festivali olmak nasıl bir durum?

Almanya’da başka bir büyük kadın filmleri festivali de var. Orada da yüksek kadın yönetmen oranları var. Ana akım sinema Almanya’da hâlâ erkek egemen. Destek alan çok fazla film de erkek yapımcının. Çok fazla girişimler var tabii bu duruma dikkat çekmek için. Berlin’de genel olarak çok fazla film festivali var. Biz 6 yıl önce başladık. Bağımsız sinema bu konuyu ana akım sinemaya göre daha bir yakaladı gibi.