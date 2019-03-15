Liderlerden Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye yapılan silahlı saldırı nedeniyle 49 kişinin öldürülmesi dünya liderleri tarafından kınandı.

Liderlerin mesajları şöyle:

PUTİN: SALDIRIYI LANETLİYORUM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan saldırı ile ilgili, “Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor” dedi.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Putin, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında yapılan saldırı ile ilgili Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e başsağlığı mesajı gönderdi.



Putin, mesajında, “Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor. Bu suça karışan herkesin hak ettiği cezayı almasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya adına ölenlerin yakınlarına ve akrabalarına başsağlığı dileyen Putin, yaralıların da bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunduğunu kaydetti.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI MORRISON: DEHŞETE DÜŞTÜM

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da, resmi Twitter hesabından Yeni Zelanda’daki camilere yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Morrison paylaşımında, “Yeni Zelanda Christchurch’teki ciddi silahlı saldırı haberleri beni dehşete düşürdü. Durum hala gelişiyor ama düşüncelerimiz ve dualarımız Kivi (Yeni Zelandalılara verilen ad) kuzenlerimizle birlikte” ifadelerini kullandı.

MERKEL: IRKÇI NEFRET NEDENİYLE ÖLDÜRÜLENLER İÇİN YAS TUTUYORUM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda’da 2 camiye yönelik saldırılara ilişkin, ”Irkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum” ifadesini kullandı.



Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından Başbakan Merkel adına yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada Başbakan Merkel, Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle sarsıldığını belirterek, “Yeni Zelanda’da huzur içinde ibadet edilen camide ırkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum. Bu tür teröre karşı, yan yana duruyoruz” ifadesini kullandığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda’nın ve terör kurbanların yanında olduklarını belirtti.

Maas, “Vahşi terör saldırısı, huzur içinde ibadet eden, namaz kılan Müslümanları vurdu. Eğer insan sadece dini inancı nedeniyle öldürülüyorsa o zaman bu saldırı hepimize demektir. Biz hayatını kaybedenlerin tarafındayız. Güçlü kal, Yeni Zelanda!” değerlendirmelerinde bulundu.

İRAN: İNSANLIK DIŞI VE ACIMASIZCA

İran, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan saldırıyı kınadı.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı “insanlık dışı ve acımasızca” olarak nitelendirdi.



Yeni Zelanda hükümetine saldırının faillerinin süratle tespit edilmesi ve adaletin yerine getirilmesi çağrısı yapan Kasımi, şunları kaydetti:



“Tüm terör saldırıları, nerede ve kim tarafından hangi amaçlarla yapılırsa yapılsın tüm devletler tarafından kınanmalıdır. Hükümetler, ırkçı ve İslam düşmanı düşünceler ile akımların, ülke vatandaşlarının huzur ve emniyetini tehlikeye atmasına izin vermemelidir.”

AB: SALDIRI HEPİMİZE YAPILMIŞ SAYILIR

Avrupa Birliği, “Yeni Zelanda’daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır” açıklaması yaptı.



Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Yeni Zelanda’daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır” ifadesini kullandı.



AB’nin Yeni Zelanda’yla tam dayanışma içinde olduğunu kaydeden Mogherini, bu zor dönemde terörle mücadele dahil her alanda işbirliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti.



Mogherini, “Bu tür saldırılar tüm uluslararası toplumla birlikte küresel sorunlar olan terörizm, aşırıcılık ve nefretle mücadele kararlılığımızı artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

TUSK: IRKÇI NEFRET, MASUMLARI HEDEF ALDI

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, “Christchurch’teki hain saldırı hiçbir zaman Yeni Zelanda’nın hoşgörülü ve ılımlı tutumuna zarar veremeyecektir” ifadesini kullandı.



Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de “Yeni Zelanda’daki terör saldırılarından gelen görüntüler karşısında insanın nutku tutuluyor. Irkçı nefret ve çılgınlık, camide ibadet eden masumları hedef aldı” açıklamasında bulundu.

BM: IRKÇI BİR SALDIRI

Birleşmiş Milletler (BM), Yeni Zelanda’daki iki camiye yapılan saldırının İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı olduğunu belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, konseyin ırkçılığa, hoşgörüsüzlüğe, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa son verilmesine karşı bir yapı olduğunu vurgulayarak, “Irkçılık, dayandığımız her şeye aykırıdır” dedi.

Yeni Zelanda’daki iki camiye yapılan saldırıyı kınayan Bachelet, şunları kaydetti:

“Yeni Zelanda’da sadece saatler önce iki camiye yapılan ölüm saçan İslamofobik ve terörist saldırı, ırkçılığın can almasına korkunç başka bir örnektir. Şimdi ve 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü’nde, dünya halklarına, kurbanların, onların acılarının ve adalet taleplerinin yanında olacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz. Irkçılığın her çeşidine karşı yılın her günü mücadelemiz devam edecek.”