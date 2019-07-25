Dünyanın en yaşlı 10 ağacı

Her ne kadar insanlık, Doğa Ana’nın toparlayabileceğinden daha hızlı bir şekilde gezegeni tahrip etse de, neyse ki bu dünyada hala binlerce yıldır hayatta kalan doğal harikalar var. Bu listedeki ağaçların tümü en az 3.500 yaşındaydı. Fakat ne yazık ki, bu antik devlerin bir kısmı insan elleriyle tahrip edildi.
Bu listede bulunan ve hala sağ kalmış ağaçlar, tahrip olmalarını engellemek için koruma altında. En yaşlı ağacın nerede olduğu ise tamamen sır gibi saklanıp, halka duyurulmuyor. Koruma çabalarının sürmesiyle, bu ağaçların binlerce yıl daha yaşaması umuluyor.
11The Senator
Yaş:3,500 yıl olarak tahmin ediliyor
Tür: Gölet selvi (Taxodium ascendens)
Yer: Longwood, Florida
Hayatta: Hayır
Senatör, tahmini 3.500 yıllık yaşa sahip, dünyanın en eski ve en büyük kel selvi ağaçlarından biriydi. 10.7 metre genişliğe ve 36 metre yüksekliğe sahipti. Ağaç orijinal olarak 50 metre yüksekliğindeydi ancak tepesi 1925’te bir kasırga nedeniyle zarar görerek kısaldı.
2012 yılında da çıkan yangın neticesinde yıkıldı. Yangına, ağacın içinde sigara içen kişiler sebep oldu ve ağaç içten dışa doğru yandı.
Bir grup sanatçı, düşmüş ağaçlara saygı göstermek için Senatör’ün kömürleşmiş kalıntılarından vazo, kalem, flüt ve heykel yaptı.