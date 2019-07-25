Dünyanın en yaşlı 10 ağacı

Her ne kadar insanlık, Doğa Ana’nın toparlayabileceğinden daha hızlı bir şekilde gezegeni tahrip etse de, neyse ki bu dünyada hala binlerce yıldır hayatta kalan doğal harikalar var. Bu listedeki ağaçların tümü en az 3.500 yaşındaydı. Fakat ne yazık ki, bu antik devlerin bir kısmı insan elleriyle tahrip edildi.

Bu listede bulunan ve hala sağ kalmış ağaçlar, tahrip olmalarını engellemek için koruma altında. En yaşlı ağacın nerede olduğu ise tamamen sır gibi saklanıp, halka duyurulmuyor. Koruma çabalarının sürmesiyle, bu ağaçların binlerce yıl daha yaşaması umuluyor.