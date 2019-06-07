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07.06.2019
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Durugöl sit kapsamına alınmalı

Ordu Çevre Derneği, Akyazı Mahallesi’nde ‘Özel Proje Alanı’ içinde kalan Durugöl’ün korunması için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuru yaptı

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Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Durugöl, bölge sakinleri için önemli bir alan. Göl ve çevresi ‘Özel Proje Alanı’ kapsamına alındı.

Ancak yurttaşlar, söz konusu alanın korunup, yeşil alan olarak kullanıma açılmasını talep ediyor. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Ordu’da nefes alınabilecek bir yer olan gördükleri Durugöl betonlaştırılmamasını istiyor.

BİRÇOK KUŞ TÜRÜ BARINIYOR

Ordu Çevre Derneği’nin Akyazı Mahallesi’ndeki ‘Özel Proje Alanı’ içinde kalan Durugöl’e ilişkin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda, şu ifadelere yer verildi: “Ordu Büyükşehir Belediyesi Akyazı Mahallesi’nde yer alan Durugöl yaban hayatı açısından oldukça zengin ekolojik olarak hassas bir sulak alandır. Durugöl birçok göçmen kuşun beslenme ve konaklama alanı olmasının yanı sıra birçok yerel kuş türünün de üreme ve barınma alanıdır.

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Ayrıca gölün çevresi oldukça zengin biyolojik çeşitliliğe de sahiptir. Birçok flora ve founa türünü barındırmakta olup, etrafındaki kullanımlardan dolayı tehdit altındadır. Durugöl sulaklarının gelecek nesillere aktarılması Ordu halkının ve STK’lerin hassasiyetinin olduğu bir konudur. Bu nedenle Durugöl sulak alanının koruma altına alınmasını önem arz etmektedir. Söz konusu sulak alanın “Doğal SİT” olarak veya alanın özelliğine uygun bir koruma statüsünün verilmeli.”

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Durugöl’ü kurtarmak için her yolu deniyoruz” dedi ve ekledi: “Betonlaşan Ordu’da nefes alınabilecek bir yer olan Durugöl betonlaştırılmamalı.”

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