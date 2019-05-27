Düşünsel evrimin şaşırtıcı yavaşlığı

1921 yılında dinci Amerikan faşistleri bir ‘Hollywood’u boykot’ kampanyası başlattı. Boykot çağrısı yapan afişlerden birinde şunlar yazıyordu:

“Tehlikenin farkında olan Hıristiyanlar, ayağa kalkın! Hıristiyanlardan alışveriş yapın! Hıristiyanlarla çalışın! Hıristiyanlara oy verin! Filmleri boykot edin! Hollywood, Uluslararası Yahudiliğin ahlaksızlık, uyuşturucu ve kumar piyasasını yönettiği, genç Hıristiyan kızlara tecavüz eden Yahudi yapımcı, yönetmen ve oyuncu ajanslarının hiçbir cezayla karşılaşmadığı bir Sodom ve Gomorra’dır! Nazi karşıtı Yahudi Hollywood, film sektöründe komünizmi yaymaktadır. Yıldızlar, yazarlar ve sanatçılar komünist aktivitelere bağış yapmak zorunda bırakılmaktadır.”

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Faşizmin nasıl feci bir insanlık düşmanı olduğunu önce bu afişi hazırlayanların en büyük hedefi olan Charlie Chaplin gösterdi (The Great Dictator/Büyük Diktatör-1940) sonra da tarih…

Birkaç haftadır #herseycokguzelolacak diyen muhalif oyuncu ve müzisyenlere yönelik yürütülen ‘kara liste’ operasyonunun tarihteki yeri ve kaderi budur işte!