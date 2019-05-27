20.9 C
Istanbul
27.05.2019
Anasayfa YAZARLAR Düşünsel evrimin şaşırtıcı yavaşlığı

Düşünsel evrimin şaşırtıcı yavaşlığı

UĞUR KUTAY UĞUR KUTAY

1921 yılında dinci Amerikan faşistleri bir ‘Hollywood’u boykot’ kampanyası başlattı. Boykot çağrısı yapan afişlerden birinde şunlar yazıyordu:

“Tehlikenin farkında olan Hıristiyanlar, ayağa kalkın! Hıristiyanlardan alışveriş yapın! Hıristiyanlarla çalışın! Hıristiyanlara oy verin! Filmleri boykot edin! Hollywood, Uluslararası Yahudiliğin ahlaksızlık, uyuşturucu ve kumar piyasasını yönettiği, genç Hıristiyan kızlara tecavüz eden Yahudi yapımcı, yönetmen ve oyuncu ajanslarının hiçbir cezayla karşılaşmadığı bir Sodom ve Gomorra’dır! Nazi karşıtı Yahudi Hollywood, film sektöründe komünizmi yaymaktadır. Yıldızlar, yazarlar ve sanatçılar komünist aktivitelere bağış yapmak zorunda bırakılmaktadır.”

İlginizi çekebilir:  Yabız hırsız, çeçe sineği ve Trypanosoma gambiense

Faşizmin nasıl feci bir insanlık düşmanı olduğunu önce bu afişi hazırlayanların en büyük hedefi olan Charlie Chaplin gösterdi (The Great Dictator/Büyük Diktatör-1940) sonra da tarih…

Birkaç haftadır #herseycokguzelolacak diyen muhalif oyuncu ve müzisyenlere yönelik yürütülen ‘kara liste’ operasyonunun tarihteki yeri ve kaderi budur işte!

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,185AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Adıyaman’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

birgun.net -
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Devamını Oku

Dostlar Müzik Topluluğu’ndan Beşiktaş konseri: #HerŞeyÇokGüzelOlacak

birgun.net -
Dostlar Müzik Topluluğu, ‘Her şey çok güzel olacak’ demek için 28 Mayıs...
Devamını Oku

Samsun’da kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin’in cansız bedeni ormanlıkta bulundu

birgun.net -
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın...
Devamını Oku

Gazeteci Levent Gültekin’e ‘FETÖ’ soruşturması

birgun.net -
Gazeteci Levent Gültekin, FETÖ soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak savcılığa ifade verdi. Gelen...
Devamını Oku

Samsun’daki IŞİD operasyonunda gözaltına alınan zanlıların hepsi serbest

birgun.net -
Samsun'da, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı serbest bırakıldı.  
Devamını Oku

YSK, AKP’nin ‘Maltepe’ başvurusunu reddetti

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan...
Devamını Oku

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sabit kira ödemeli sertifikanın 1 yıl...
Devamını Oku

Binali Yıldırım, takipçi kazanmak için Meclis Başkanı’nın hesabını kendi üstüne yaptı

birgun.net -
AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerini kaybeden İstanbul adayı Binali Yıldırım, Twitter'da Meclis...
Devamını Oku

Sabahattin Önkibar’a saldıranlar serbest!

birgun.net -
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece...
Devamını Oku

Eski TRT spikeri, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan yönetimine yüklenilmemesi talimatı alındığını iddia etti

birgun.net -
Eski TRT spikeri Ahmet Cihat Sancar, TRT’nin Cemal Kaşıkçı cinayeti döneminde Suudi...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi