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25.06.2019
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Duvarlar dile geldi

Geçmişte önyargılarla karşılanan graffitiler artık herkesin ilgisini çekiyor. Murallerin en güzel örneklerine ise ‘Brot’ imzasıyla İstanbul’da sıkça rastlıyoruz

DİLARA ŞİMŞEK DİLARA ŞİMŞEK

Geçmişte ön yargılarla karşılanan graffiti sanatı, günümüzde insanların ilgisini fazlasıyla çekmeye başladı. 80’ler itibariyle bir sanat dalı olarak kabul edilen graffiti, bazı ülkelerde hâlâ yasaklansa da metropollerde sokak sanatları adına turlar düzenleniyor, festivaller organize ediliyor.

Duvar, bina gibi büyük bir yüzeye çizilen resim anlamına gelen ‘mural’lerin en güzel örneklerine Brot imzasıyla İstanbul’da rastlıyoruz. Çok büyük boyutlarda ve mevcut mimari yapıyı dikkate alarak hazırlanan muraller, İstanbul’un pek çok semtinde karşımıza çıkıyor.

Çalışmalarını duvarda yaşatmak istiyor

Eskişehir’de yaşayan ve ‘Brot’ mahlasıyla tanınan Bilal Burak Karakaş, bu sokak sanatını icra edenlerden. Brot’un sanatına Eskişehir dışında birçok kentte rastlamak mümkün. 30 yaşında olan Brot, 2005 yılından beri graffiti yapıyor. Brot, graffitiye merak salışını şu sözlerle anlattı:

“Graffiti aracılığıyla resimle tanıştım. Duvara karakter çizmeyi seviyordum grafiti yaparken. Bu beni üniversitede animasyon bölümüne yönlendirdi. Ciddiye aldığım bir olay olduğu için etkinlik ve sergilerde de yer almaya başladım. ”

Eskişehir’de mural yapmak isterdim

İnsanlardan olumlu tepkiler aldığını dile getiren Brot, belediyelerden yeteri kadar destek görmediğini aktardı.

Brot, şehir şehir gezip çalışmalarını duvarlarda yaşatmak istediğini kaydederek, şu ifadelerde bulundu:

“Mural son 6 senede patlayan bir etkinlik. 7-8 katlı bir binanın cephesini boyuyorsunuz. İstanbul’da, İzmir’de büyük gruplar yapıyordu bunu. Eskişehir’de de kendi çapımızda yapmaya çalıştık. Bunu Eskişehir’de yapmak isterdim.”

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