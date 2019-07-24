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24.07.2019
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Düzce ‘afet bölgesi’ ilan edildi

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Düzce’de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasının ağır sonuçları olurken yaşanan felaketle ilgili yeni bir karar alındı.

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada Düzce’nin “Afet Bölgesi” ilan edildiği duyuruldu. Düzce’de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan iki çocuğu arama çalışmalarına katılan ekipler, sağanak uyarısı nedeniyle güvenli bölgeye çekildi. 

Meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanak uyarısı nedeniyle kriz merkezi, ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesi talimatı verdi. Talimat sonrası ekipler, çalışmalarına ara verdi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanağın etkili olacağı uyarısının ardından ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesi talimatı verdiklerini söyledi. 

Bu kapsamda yağış süresince çalışmaların olmayacağını ifade eden Dağlı, “Yağış nedeniyle ekipler, çalışmaları durdurup tekrar başlayacak. Dere içerisinde iş makinesi bırakılmayacak, muhkem yerlere çekilecek” dedi. 

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz’da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel’in 21 Temmuz’da, Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel’in, 22 Temmuz’da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan’ın, dün de anne Nilgün ile kızı 9 yaşındaki Funda Kaplan’ın cesedi bulunmuştu.

CHP ÖNERGE VERMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ”Düzce’de yaşanan sel felaketinden 2 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP olarak iklim krizinin sebepleri, sonuçları ve ülkemizdeki iklim krizlerinin yarattığı tahribat ve yaratması muhtemel tahribatların ve önleyici, kriz masası oluşturacak çözücü tedbirlerinin ne olacağına ilişkin meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin bir önerge verdik. AK Parti ve MHP milletvekillerinin ret oyuyla böyle bir araştırma komisyonunun kurulması engellenmiş ve reddedilmiş oldu” açıklaması yapmıştı.

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