9.9 C
Istanbul
27.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Düzce'de AKP'lilerle MHP'liler birbirine girdi

Düzce’de AKP’lilerle MHP’liler birbirine girdi

birgun.net birgun.net

Düzce’de Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP seçime kendi adaylarıyla katılıyor. MHP’nin Düzce’de adayı Erdoğan Bıyık, AKP’nin adayı ise eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü oldu.

FOX Ana Haber’de yayımlanan görüntülerde; AKP’nin Düzce adayı Faruk Özlü dün katıldığı bir seçim toplantısında MHP’li aday için “Geçmişlerinde düzceye bir çivi çakmamış adamlar bugün çıkmış konuşuyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’li Özlü’nün bu sözleri Cumhur İttifakı içinde derin çatlak yarattı. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz Akınlar Mahallesi’ndeki bir seçim toplantısında o sözleri hatırlattı. Çok sert ifadeler kullanan Yılmaz, “Çivi çakmadılar demiş. Çaktıklarını söyleyeyim. 110 trilyon borç aldıkları belediyeyi 420 trilyon borç çaktılar. Hepimize çaktılar” dedi.

MHP’li vekil konuşmasının devamında ise; “Allah razı olsun yol yaptınız ama ucunu getirdiniz yine bize çaktınız.” dedi. MHP’li vekilin sözleri alkış aldı.

İlginizi çekebilir:  Halkın gündemi elektrik, doğalgaz

Toplantıda bulunan seçmenlerden birisi “Sayın vekilim şimdi düşünüyorum burada biliyor musun? Siz bunu seçimden önce niye dile getirmediniz? Çakmayı makmayı hepsini.” diye sordu. Yılmaz ise “Yeni çıkmış çakma.” ifadelerini kullandı.

MHP’li vekilin “Hepimize çaktılar” derken yaptığı el hareketi dikkat çekti.

- Reklam -

SON HABERLER

Düzce’de AKP’lilerle MHP’liler birbirine girdi

birgun.net -
Düzce'de Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP seçime kendi adaylarıyla katılıyor. MHP’nin...
Devamını Oku

240 yataklı hastaneyi yıkıp yerine prefabrik poliklinik açtılar

BİRGÜN İZMİR -
İzmir’de 50 yıldan fazla süreyle hizmet veren 240 yataklı Karşıyaka Devlet Hastanesi...
Devamını Oku

BirGün, “Albayrak nereye, o oraya” haberi nedeniyle hakim karşısına çıkacak

birgun.net -
BirGün Gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Uğur...
Devamını Oku

Eğitim Sen’den MEB’e “Ensar Vakfı” uyarısı

birgun.net -
BERRAK GÜNGÖR MEB’in çocuk istismarları haberleriyle gündeme gelen...
Devamını Oku

Diagne’den sakatlık açıklaması

birgun.net -
Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne,...
Devamını Oku

Zeybekci, seçim broşüründe Sakız Adası’nın fotoğrafını kullandı

BİRGÜN İZMİR -
Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 31 Mart yerel...
Devamını Oku

Fenerbahçe liderliği garantilemek için sahaya çıkıyor

birgun.net -
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı yenerse normal...
Devamını Oku

MEB yargı kararlarını tanımıyor

Mustafa Kömüş -
Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği Ensar kararını tanımıyor....
Devamını Oku

İzmir’in göbeğindeki tarih yeniden Meclis gündeminde

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Konak’ta bir inşaat sırasında ortaya çıkan ve ‘mutlak korunması gerekli alan’...
Devamını Oku

Djokovic’ten Miami Açık’a erken veda

birgun.net -
Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 4. turda Roberto Bautista...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi