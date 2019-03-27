Düzce’de AKP’lilerle MHP’liler birbirine girdi

Düzce’de Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP seçime kendi adaylarıyla katılıyor. MHP’nin Düzce’de adayı Erdoğan Bıyık, AKP’nin adayı ise eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü oldu.

FOX Ana Haber’de yayımlanan görüntülerde; AKP’nin Düzce adayı Faruk Özlü dün katıldığı bir seçim toplantısında MHP’li aday için “Geçmişlerinde düzceye bir çivi çakmamış adamlar bugün çıkmış konuşuyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’li Özlü’nün bu sözleri Cumhur İttifakı içinde derin çatlak yarattı. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz Akınlar Mahallesi’ndeki bir seçim toplantısında o sözleri hatırlattı. Çok sert ifadeler kullanan Yılmaz, “Çivi çakmadılar demiş. Çaktıklarını söyleyeyim. 110 trilyon borç aldıkları belediyeyi 420 trilyon borç çaktılar. Hepimize çaktılar” dedi.

MHP’li vekil konuşmasının devamında ise; “Allah razı olsun yol yaptınız ama ucunu getirdiniz yine bize çaktınız.” dedi. MHP’li vekilin sözleri alkış aldı.

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Toplantıda bulunan seçmenlerden birisi “Sayın vekilim şimdi düşünüyorum burada biliyor musun? Siz bunu seçimden önce niye dile getirmediniz? Çakmayı makmayı hepsini.” diye sordu. Yılmaz ise “Yeni çıkmış çakma.” ifadelerini kullandı.

MHP’li vekilin “Hepimize çaktılar” derken yaptığı el hareketi dikkat çekti.