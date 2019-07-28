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28.07.2019
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Düzce’de bir çocuğun daha cansız bedeni bulundu

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Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne 1 kilometre uzaklıkta 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan’ın cansız bedeni bulundu. 3 yaşındaki Kağan Töngel’i arama  çalışmaları ise devam ediyor.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz’da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı’nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz’da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında Fatma Töngel’in, 21 Temmuz’da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel’in, 22 Temmuz’da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan’ın, 23 Temmuz’da da Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde anne Nilgün Kaplan ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan’ın cansız bedenleri bulunmuştu.

Bölgede kayıp 1 çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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