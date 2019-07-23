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23.07.2019
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Düzce’de dere yatağında birbirine sarılı çocuk ve kadın cesedi bulundu

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Fotoğraf: İHA

Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Esmahanım köyünde kaybolan bir çocuk ve bir kadına ait ceset, Uğurlu Köprüsü altında birbirine sarılı halde bulundu. 

Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan yurttaşları arama çalışmaları sonucunda daha önce 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kalan 4 kişinin bulunması için bu sabah erken saatlerde çalışmalar tekrar başladı. Dere yatağında bir çocuk ve kadın cesedine ulaşıldı.

Esmahanım ve Uğurlu köyündeki çalışmalar 213 personel, 48 araç, 8 kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği ve 3 helikopterle devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de özel kıyafetlerle Melen Çayı’nda arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak:İHA

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