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19.07.2019
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‘Düzce’de mahsur kalanların hepsi getirildi’

birgun.net birgun.net

İçişleri Bakanı Soylu, Düzce’deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4’ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini bildirdi.

Soylu, “Helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı ve köylerde mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı getirildi” açıklamasını yaptı.

‘MAHSUR KALANLARIN TAMAMI GETİRİLDİ’

Ekiplerin, gerek maddi gerekse diğer hasarlar konusunda yarın sabah itibarıyla çalışma başlatacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:

“Yine gıda barınma olsun hemen hemen her noktaya ulaşıldı. Helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı ve köylerde mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı getirildi. 135 kişinin, gerek toplu barınma yerlerinde gerekse çeşitli yurtlarımızda tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yine diğer köylerde kalmak isteyenlere ekmek, su ve battaniye yardımları yapılması hususunda gayretleri devam ediyor. En son aldığımız haber, Esmahanım köyüne de ulaşıldı. Birtakım köylere yol açısından ulaşım söz konusu değil şu anda ama zannediyorum ki yarın sabaha kadar, en geç öğlene kadar ulaşım temin edilecektir.”

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