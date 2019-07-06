20.9 C
Istanbul
07.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Düzce'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Düzce’de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

birgun.net birgun.net

Düzce’de TEM yolunda, yol çizgi çalışması yapan Karayolları’na ait araca çarpan TIR, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. TIR’ın otobüs, otomobil ve tankere çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında, TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Topçu yönetimindeki 14 KG 830 plakalı TIR, yol kenarında çizgi çalışması yapan Bilal Coşkun’un kullandığı 34 TL 4530 plakalı Karayolları’na ait kamyonete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçip, İstanbul yönüne giden Bahattin Altıntop yönetimindeki 17 AAB 271 plakalı otomobile ardından Halim Kaynarca’nın kullandığı 34 DF 8869 plakalı yolcu otobüsüne ve İbrahim Kalender yönetimindeki 34 AJE 755 plakalı tankere çarptı. Tanker ve tamirden döndüğü için boş olan otobüs şarampole yuvarlandı.

Kazada otobüs sürücüsü Halim Kaynarca, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Bahattin Altıntop ile yanındaki Birgül Altıntop, Miray Enes Altıntop, TIR sürücüsü Mustafa Topçu, otobüsteki muavin Osman Özben, tanker sürücüsü İbrahim Kalender yaralandı.

İlginizi çekebilir:  Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR ile çarpıştı: 14 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine Düzce ve Sakarya’dan çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,170AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Sertifikasız sürücüye tecrübeli denildi

birgun.net -
Şırnak Silopi’de 4 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek hayatını...
Devamını Oku

Sıcak temmuz, sıcak gelişmelere gebe

birgun.net -
Doğu Akdeniz’de ipler her geçen gün daha da geriliyor.
Devamını Oku

Koş arkadaş, eski dünya arkanda

ÖNDER İŞLEYEN -
2013 Haziran halk hareketi siyasal İslam hegemonyasında onarılmaz bir gedik açtı. Direnişin...
Devamını Oku

Randevu alabilene aşk olsun: Alo 182 şikâyet var!

birgun.net -
Meral DANYILDIZİktidarın övdüğü sağlık politikaları mağdur etmeye...
Devamını Oku

‘Durunca anlaşılır saatin kaç olduğu’

ÜMİT ALAN -
“1969 yılında içkiyi ve kadınları bırakmaya karar verdim. Hayatımın en kötü 20...
Devamını Oku

Yargının adımı hâlâ atılamayan reformu

birgun.net -
Politika ServisiHükümet, yaklaşık bir yıl...
Devamını Oku

Gül ekibinin stratejisi: Macron modeli ve 2 yıllık restorasyon

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Eski Bakan Ali Babacan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni parti girişiminin...
Devamını Oku

Babacan’ın IMF partisi

FATİH YAŞLI -
AKP Türkiye ekonomisinin en büyük krizlerinden birinin tam ortasına doğdu. Ülke öylesine...
Devamını Oku

AKP ‘tek adam’da kararlı

birgun.net -
Yerel seçim sonuçları ve ekonomideki kriz halinin ‘çöktüğünü’ gösterdiği başkanlık sistemi, AKP...
Devamını Oku

Cem TV’nin yayının durdurulması siyasidir

birgun.net -
Dilan EsenCem TV’nin yayının TÜRKSAT tarafından durdurulmasının...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi