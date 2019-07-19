Düzce’deki sel felaketinde 1 kişinin cansız bedeni bulundu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedeni denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma başlatıldı.

Düzce’de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle şu ana kadar Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde mahsur kalan 219 kişinin kurtarıldığı, diğer 6 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

KAYIP KİŞİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde selde kaybolan kişilerin isimlerini açıkladı:

Selde, Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9), ikizleri İlayda Sinem ve Sanem Kaplan (7),

Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan Töngel (3)

İlginizi çekebilir: Düzce'de sel: 51 kişi kurtarıldı



