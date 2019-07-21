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21.07.2019
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Düzce’deki selde ölü sayısı 2’ye çıktı, 5 kişi aranıyor

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan Cengiz Töngel’in bulunduğu noktaya çok sayıda ekip sevk edildi. Çamurla kaplı olduğu için zor gidilen bölgeden Töngel’in cansız bedeni güçlükle çıkarıldı.

Ekipler tarafından sedyeye koyulan Töngel, cenaze aracına götürüldü. Yol boyunca yoğun çamur nedeniyle ekipler yine büyük zorluk yaşadı. Çamura saplananlar, ekip arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı.

Cengiz Töngel’in cansız bedeni, cenaze aracıyla Akçakoca Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Cesedi çıkarma çalışması sırasında yaşanan zorluklar, bölgedeki arama çalışmalarının ne kadar zor şartlar altında yapıldığını gözler önüne serdi. 

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