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29.07.2019
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Düzce’deki selde ölü sayısı 7’ye yükseldi: 3 yaşındaki Kağan’ın cansız bedenine ulaşıldı

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel’in cansız bedenine ulaşıldı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan Kağan Töngel’in (3) cansız bedeni, Kozluk Kapısı mevkiinde bulundu. 

Töngel’le birlikte sel sonrası yaşamını yitirenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz’da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı’nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Düzce’de, 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan yurttaşları arama çalışmaları kapsamında Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan’ın (10) cansız bedenleri bulunmuştu. Selde kaybolan çocuklardan Sinem Kaplan’ın da selin 11. gününde cansız bedenine ulaşılmıştı.

CHP: AFETLER SEHVEN OLMUYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Düzce için 23 Temmuz’da “afet bölgesi” ilan edilmesi çağrısında bulunduklarını anımsatarak, devletin iyi yönetilemediğini ve liyakatin olmadığını savunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından ilan edilen “afet bölgesi” kararının geri çekilmesine ilişkin, “Ne yazık ki sel felaketi umut felaketine dönüştü. ‘Yaraları sarılsın’ diye bekleyen Düzcelilerin beklentisini devletin boşa çıkardığına tanık olmak hepimizi üzüyor. CHP olarak yanlıştan dönülmesi, afet bölgesi ilan edilmesi ısrarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.


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