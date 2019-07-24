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25.07.2019
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Düzceliler Tanal’ın yeniden atanmasını istiyor

birgun.net birgun.net

Düzceliler, kentin sorunlarıyla yakından ilgilenen, sel felaketi sonrası günlerce sahada çalışarak yaralarının biran önce sarılması için kamuoyu oluşturan İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, CHP yönetimi tarafından yeniden Düzce sorumlusu olarak atanmasını istiyor.

CHP Genel Merkezi, vekil çıkaramadığı iller için mevcut milletvekillerini görevlendiriyor.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, önceki döneme kadar sorumlu olduğu Düzce’nin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Tanal, geçtiğimiz hafta meydana gelen sel ve heyelan felaketinin ardından bölgeye ulaşan ilk isimlerden biri oldu.

Çizmelerini giyip günlerce Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde, köylerde sahada çalışan Tanal, sosyal medya paylaşımlarıyla, resmi başvurularıyla, basın açıklamalarıyla kamuoyu oluşturup afetzedelerin adeta sözcülüğünü üstlendi.

Tanal, yaraların biran önce sarılmasının yolunun Düzce’nin ‘Afet bölgesi’ ilan edilmesinden geçtiği yönündeki ısrarlı tutumuyla Düzce’nin afet bölgesi kapsamına alınmasında etkin rol oynadı.

Düzceli vatandaşlar, kentin sorunlarıyla ilgili onlarca soru önergesi ve kanun teklifi veren, TBMM çatısı altında sorunlarının çözümü konusunda çabalayan, bölgeyi iyi bilen Tanal’ın, CHP Genel Merkezi tarafından yeniden Düzce’den sorumlu milletvekili olarak atanmasını talep ediyor.

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