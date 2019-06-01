21.4 C
Istanbul
01.06.2019
Anasayfa YAZARLAR Düzenbazlar: Tatsız bir film

Düzenbazlar: Tatsız bir film

'Düzenbazlar' tam anlamıyla bir felaket. Anlamakta güçlük çekiyorum, Anne Hathaway gibi A sınıfı bir oyuncu bu senaryoyu okuyup da neden kabul etmiş? Hakikaten iyi bir şey çıkacağına inanmış olabilir mi?

CÜNEYT CEBENOYAN CÜNEYT CEBENOYAN

25-30 yılda bir aynı filmi görüyoruz. Biri küçük, diğeri büyük üçkağıtçı önce rakip sonra ortak olurlar ve zenginleri dolandırırlar. Bu senaryonun ilk versiyonunda Marlon Brando ve David Niven varmış (Bedtime Story; 1964). Steve Martin ve Michael Caine’li ‘Kirli, Çürük ve Adi’ (Dirty Rotten Scoundrels; 1988) daha başarılıydı. Bu hafta vizyona giren Anne Hathaway ve Rebel Wilson’lı ‘Düzenbazlar’ ise tam anlamıyla bir felaket. Hiç güldürmüyor.

Bir komedi izlerken hikâyeden gerçekçilik beklemezsiniz. Amaç saçmayı hedeflemekse, daha da iyi, absürt komediyi severim. Ama saçma başka abuk sabuk başka. Düzenbazlar saçma değil, saçmasapan.

İşin enteresanı bu senaryodan yapılan üç filmde de muazzam oyuncular yer almış: Marlon Brando, Michael Caine, Anne Hathaway…

BÜYÜK GERİLEME

Anlamakta güçlük çekiyorum, Anne Hathaway gibi A sınıfı bir oyuncu bu senaryoyu okuyup da neden kabul etmiş? Hakikaten iyi bir şey çıkacağına inanmış olabilir mi? Rebel Wilson’ın olayı ise zaten iğrenç, regresif tipleri canlandırmak. Hiçbir sınır
tanımayan, iğrenç ile normal arasındaki farkı bilmeyen bebek-kadın rolleri alanında bir kariyer yapıyor. İşin enteresanı böyle bir regresif yetişkin modelinin Holyywood’da sürekli karşımıza çıkması.

Metis Yayınları’ndan Büyük Gerileme (Die Grosse Regression) diye bir kitap çıktıydı. Siyaset alanındaki sağ popülizmin yükselişine odaklanıyordu kitaptaki yazılar çoğunlukla. Siyasetteki gerilemenin birey üzerindeki yansıması olabilir bu geri (regresif) tipin sinemada karşımıza çıkması.

Sonuç olarak Anne Hathaway için Rachel Evleniyor’u (Rachel Getting Married), Rebel Wilson için ise Nedimeler’i (Bridesmaids) izleyin yeniden veya tercihen.

  • Konu başlıkları:
  • film

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,297AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Düzenbazlar: Tatsız bir film

CÜNEYT CEBENOYAN -
25-30 yılda bir aynı filmi görüyoruz. Biri küçük, diğeri büyük üçkağıtçı önce...
Devamını Oku

En büyük kupa sahibini buluyor: Nefesler tutuldu

Eren Tutel -
Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu bugün Liverpool ile Tottenham arasında oynanacak final ile...
Devamını Oku

Gezi 6 yaşında

birgun.net -
Ülke genelinde milyonların meydanlara çıktığı Gezi Direnişi’nin üzerinden altı yıl geçti. Gezi...
Devamını Oku

Hak ihlalleri say say bitmiyor

birgun.net -
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 108’inci Uluslararası Çalışma Konferansı, 10-21 Haziran’da Cenevre’de yapılacak....
Devamını Oku

Avcılar’da yetki tamam sıra toplu sözleşmede

birgun.net -
TÜRK-İŞ’E bağlı Belediye-İş Sendikası, yıllardır süren mücadelenin ardından İstanbul Avcılar Belediyesi’nin tamamında...
Devamını Oku

Tek adama koruma düşünceye pranga

Nurcan Gökdemir -
Türk Ceza Kanunu’nun Recep Tayyip Erdoğan’ı koruma ve düşünce özgürlüğünü kısıtlama maddesine...
Devamını Oku

‘Tekzip’ siyaseti

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı’na mevcut başkanın istifasının ardından Ocak...
Devamını Oku

Psikiyatride muayene olanı kısıtlı listesine koymuşlar

HABER MERKEZİ -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerinde oy kullananlardan ‘Zihinsel Engelliler ve...
Devamını Oku

Yalanla adalet olmaz

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yazılı açıklamasında, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ne...
Devamını Oku

‘Güvenli bölge’ sevdası

birgun.net -
Fırat'ın doğusundaki varlığını kalıcılaştırmak isteyen ABD yönetimi Suriye’nin kuzeyinde kurmak istediği “güvenli...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi