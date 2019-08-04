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04.08.2019
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Düzköylüler hukuk mücadelesine başlıyor

Trabzon’un Düzköy ilçesinde, Kale Deresi üzerinde yapımına başlanan HES protesto edildi. Düzköy Çevre ve Yaşam Platformu üyeleri ve ilçe halkı, yargıya başvurmaya hazırlanıyor.

Burcu Cansu Burcu Cansu

Trabzon’un Düzköy ilçesinde, Çalköy, Gökçeler, Çiğdemli ve Taşoğacı sınırında Kale Deresi üzerinde yapımına başlanan HES, Düzköy Çevre ve Yaşam Platformu ve ilçe halkı tarafından protesto edildi. Düzköy Çevre ve Yaşam Platformu üyeleri ve ilçe halkı, yargıya başvuracağını belirtti. Açıklama yapan platform başkanı Yakup Civelek, “Bir iki kişi kar edecek diye doğanın katledilmesini kabul etmiyor, bu yörenin çocukları olarak HES’lerin karşısında duruyoruz” dedi.

HES PROJESİ İPTAL EDİLSİN

HES projenin 2015 yılında durdurulduğunu anımsatan Civelek, şunları söyledi: “Vadi sakinlerinin tepkilerine rağmen regülatör ve yeni yüklenici firma ADV Elektrik Üretim Şirketi’nin yeniden HES çalışması başlatılması onarılması zor bir yıkıma yol açacaktır. Bölgemizde 100’ün üzerinde HES iptal edildi. En son Of’ta yapılması planlanan HES, Of Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından iptal edildi. Buradan yerel yöneticilerimize bu topraklarda doğup büyüyen bu toprakların çocukları olarak ‘doğamızı hep birlikte koruyalım ve sahip çıkalım’ çağrısında bulunuyoruz. HES projesinin durdurulması için yargıya başvuracağız.”

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