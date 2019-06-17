29.5 C
Istanbul
17.06.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ e-Devlet'in adı değişiyor

e-Devlet’in adı değişiyor

birgun.net birgun.net

Yurttaşların devlet kurumlarıyla olan işlerini hallettiği dijital platform e-Devlet’in adı değişiyor.

Sistemin adının değişeceği Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç tarafından açıklandı.

Taha Koç; “Kullanıcı dostu arayüzler hazırlayarak ‘Dijital Türkiye’yi insanların çok daha rahat kullanmasını sağlayacağız.” açıklamasını yaptı. Çok yakın zamanda Dijital Türkiye olarak isimlendirilecek olan bu servis, yeni adı ile yeni servisleri de kullanıcılar ile buluşturacak,” dedi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Türkiye’de bu konudaki uygulamaları kapsadığını anımsatan Koç, şöyle devam etti: “Özellikle nesnelerin interneti gibi teknolojilerle beraber artık dijital dünyadaki bütün veriler toplanabiliyor. Biz, bu verilerin Türkiye’de kalmasını ve Türkiye’de bir değere dönüşmesini istiyoruz. İnsanların bu verileri paylaşabilmesi için öncelikle güvenmesi lazım. Firmalar kullanıcı rızasını aldığında elde ettikleri bütün verileri amaçları doğrultusunda kullanabiliyorlar. Bu da büyük riskler barındırıyor. Kişisel verilerin kullanımı aslında insanın yaşam hakkıyla aynı değeri taşıyor.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,669AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

e-Devlet’in adı değişiyor

birgun.net -
Yurttaşların devlet kurumlarıyla olan işlerini hallettiği dijital platform e-Devlet'in adı değişiyor.
Devamını Oku

Aatif Chahechouhe Antalyaspor’da

birgun.net -
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Aatif...
Devamını Oku

İzmirlilerin karar alma süreçlerine katılacağı ‘Arama Konferansı’ başladı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer seçimlerden önce verdiği karar alma süreçlerine...
Devamını Oku

AKP kanun teklifini Meclis’e sundu: Okula başlama yaşı değişiyor

birgun.net -
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya...
Devamını Oku

Binali Yıldırım: Erdoğan ile ortak yayını konuştuk

birgun.net -
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile...
Devamını Oku

Şule Çet davasında olay yeri keşfi: Sanıklar getirilmedi

Burcu Cansu -
Şule Çet Davası açısından merakla beklenen olay yeri keşfi Yelken Plaza’da yapıldı....
Devamını Oku

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 21’e, işsiz sayısı 7,4 milyona ulaştı

birgun.net -
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından hesaplanan geniş tanımlı...
Devamını Oku

İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında dün akşam gerçekleşen canlı yayın buluşmasının...
Devamını Oku

Efkan Şeşen’den yıllar sonra yeni albüm: BEST OF

birgun.net -
Müzisyen Efkan Şeşen, uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni albümü BEST OF...
Devamını Oku

Bütçe mayısta 12,1 milyar TL açık verdi

birgun.net -
Bütçe mayıs ayında 12,1 milyar TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayında...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi