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28.07.2019
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E-ticaret büyüyor, Türkiye AVM dikiyor

Türkiye’de e-ticaret sektörü son yılda yüzde 32 büyüdü. Buna rağmen ülkede plansızca AVM yapılmaya devam ediliyor. AVM inşaatında 2018 şampiyonu olan Türkiye’de her AVM’de 10 mağaza boşta bekliyor. E-ticaret sektörünün temsilcileri ise yakın bir gelecekte 10 kişiden 7’sinin e-ticareti seçeceğini düşünüyor

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Perakende sektöründe e-ticaretin payı artarken Türkiye plansızca açılan AVM’lerin sancısını çekiyor. Türkiye’de sadece 2018 yılında 71 futbol sahası büyüklüğünde AVM inşa edildi.

AVM konusunda 2018 Avrupa şampiyonu Türkiye oldu. Türkiye’de son 4 yıldır ayda 1 AVM açılıyor. Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan “Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu” başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre, Avrupa’daki alışveriş merkezi pazarı 2018’de 168,1 milyon metrekareye ulaştı. 2018’de Türkiye dahil tüm Avrupa’ya 2,6 milyon metrekarelik AVM inşa edilirken, bunun beşte biri Türkiye’de yapıldı. Türkiye’de sadece 2018’de 525 bin metrekarelik AVM inşa edildi.

4 binden fazla mağaza boş

Buna karşılık plansızca inşa edilen AVM’ler ciddi bir krizin içinde. Yurttaşın alım gücünün daralması AVM’leri seyirlik mekânlar haline getirdi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel önceki hafta yaptığı açıklamada her AVM’de ortalama 10 olmak üzere 4 binden fazla mağazanın halen boş durduğunu belirterek, “Caddelerde de benzer bir durum söz konusu. Yüksek maliyetler nedeniyle büyük bir potansiyel boş duruyor. Biz kamu otoritesinin en azından bir iki yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20’lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV’yi yüzde 8’e indirmesini talep ediyoruz.” demişti.

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Online alışveriş revaşta

AVM krizini yakından ilgilendiren bir açıklama da GittiGidiyor genel müdürü Oget Kantarcı’dan geldi. Kantarcı, “E-ticarette mobil yükselişini hızla sürdürüyor. Yakın bir gelecekte gelişmiş ekonomilerde her beş kişiden üçünün online alışveriş için, her 10 kişiden 7’sinin de ödeme yapmak için mobil telefonlarını kullanacağı öngörülüyor. Kullanıcılar geçmişe kıyasla mobilden çok daha fazla alışveriş yapıyor. E-ticaretin geleceğinde mobilin merkezde yer alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.” dedi.

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Avrupa’nın en büyüğü Kayseri’de

E-ticaret sektörü gelişirken Türkiye’de AVM inşaatları plansızca sürdürülüyor. 2019’da Avrupa’nın en büyük AVM’si Kayseri’ye açılacak. Kumsmall adıyla açılacak AVM’nin kiralanabilir alanı tam 180 bin metrekare olacak. Bu büyüklük 25 futbol sahasına eşdeğer.

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