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28.03.2019
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e-YDS başvuruları başladı

birgun.net birgun.net

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/3 (İngilizce) için başvurular başladı. Başvurular, bugünden itibaren 11 Nisan’a kadar alınacak.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, e-YDS 2019/3 İngilizce alanında, 20 Nisan’da Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak. 

Cevaplama süresi 180 dakika olacak sınavda adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 

Adaylar sınav başvurularını bugünden itibaren 11 Nisan’a kadar ÖSYM’nin “https://odeme.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek. 

Sınava alınacak aday sayısının e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olması nedeniyle, bu sınavda kontenjan Ankara’da 3 bin 50, İstanbul’da 432 ve İzmir’de 112 olacak. 

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

e-YDS elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-Sınavı hazırlandı. ÖSYM’nin duyurusunda bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmalarının önemli olduğu hatırlatıldı. 

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2019/3 İngilizce Kılavuzu’na ÖSYM’nin internet sitesinde erişebilecek.

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