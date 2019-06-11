E3 Oyun Fuarı kapılarını açtı

ANIL ATAŞ

Video oyunları dünyasının en büyük fuarlarından biri olan E3 (Electronic Entertainment Expo) bugün başladı.

Bu yıl Los Angeles’ta 25. kez kapılarını açan E3 2019, 11-13 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Oyun sektörünün önde gelen isimlerinin yer alacağı fuarda sektöre dair birçok yeni gelişme, yeni oyunlar ve yeni teknolojiler bu seneye damgasını vuracak gibi görünüyor.

Microsoft’tan Yeni Oyun Konsolu

Sony PlayStation, Microsoft Xbox ve Nintendo Switch gibi oyun konsollarının yeni modellerinin tanıtılması beklenen fuarda ilk hamle Microsoft’tan geldi. Yeni Xbox oyun konsolu üzerinde çalışan firma, Pazar günü gerçekleşen basın konferansında kod adı Scarlett olarak geçen konsol hakkında detayları basın ile paylaştı. 2020 yılının ikinci yarısında çıkarılması planlanan konsolun 8K çözünürlüğe sahip olacağını belirten Microsoft, oyunları 120 FPS yenileme hızıyla oyunculara sunacağının altını çizdi. Özellikle yükleme ekranlarının kısalacağını belirten ekip, yeni konsolun AMD mimarisi ile birlikte Xbox One X’den 4 kat daha güçlü olacağını açıkladı. Aynı zamanda konsolun yeni bir HALO oyunu ile birlikte çıkarılacağı verilen bilgiler arasında. Bunun karşısında ise Sony tarafında yeni PlayStation için henüz bir duyuru gerçekleşmese de çıkacak olan bu konsolun Xbox’la eş zamanlı olarak 2020’nin ikinci yarısında çıkması bekleniyor.

Ubisoft yeni oyunların detaylarını paylaştı

Gerçekleşen kapalı basın toplantılarıyla fuar öncesi bir takım bilgileri basın ile paylaşan firmalar, fuarda tanıtılacak oyunları hakkındaki detayları yayınlamaya başladı. Ubisoft tarafına baktığımızda ilk olarak serinin üçüncü oyunu Watch Dogs Legion adındaki yapımın 6 Mart 2020’de oyuncularla buluşacağı duyuruldu. Bunun yanı sıra Rainbox Six’in yeni oyunu olarak duyurulan Rainbow Six Quarantine’in bir önceki oyunu Six Siege’den farklı bir yapıda olacağı belirtildi. Üç kişilik co-op oynama imkanı sunulan oyunun zombi temalı bir yapım olacağı da paylaşılan bilgiler arasında.

FIFA 20’nin çıkış tarihi açıklandı

Açık ara en çok tercih edilen futbol oyunu serilerinden biri olan FIFA’nın yeni oyununun çıkış tarihi E3 öncesi gerçekleşen EA Play’de duyuruldu. 27 Eylül tarihinde çıkacağı belirtilen FIFA 20, seriye yeni bir oyun modu getirecek. VOLTA adını alan bu mod ile oyunun sokaklara taşınacağı, FIFA Street’in evrimleşmiş bir sürümü gibi olacağı açıklandı.

Cyberpunk 2077’nin Keanu Reeves sürprizi

Son zamanların belki de en çok beklenilen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, CD Projekt Red tarafından Microsoft E3 etkinliğinde sinematik bir video eşliğinde tanıtıldı. Oyunun tanıtımına damga vuran isim ise Keanu Reeves oldu. John Wick gibi filmleriyle ünlü olan oyuncunun modellenerek oyun içerisinde yer alması bekleniyor. Oyunun çıkış tarihi ise 16 Nisan 2020 olarak duyuruldu. Aynı zamanda oyunun Türkçe altyazı ile birlikte geleceği de verilen bilgiler arasında. Cyberpunk 2077 şuanda XBOX Store, PS Store ve Steam üzerinden 249TL ile ön siparişte.

Ghost Recon Breakpoint ve Jon Bernthal

Film/Dizi aktörlerini oyunlarda gördüğümüz bu dönemlerde CD Projekt Red’in ardından Ubisoft tarafından da benzer bir tanıtım gerçekleştirildi. Yeni Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint oyununda Punisher dizisinden tanıdığımız Jon Bernthal’ın yer alacağı oyunun fragmanıyla birlikte serinin takipçileriyla paylaşıldı.

AMD yeni nesil işlemcilerini duyurdu

E3’ün konuşulan bir diğer konusu ise AMD’nin yeni nesil işlemcileri oldu. 7 Ekim 2019’da çıkacağı açıklanan işlemcilerin PC oyunculuğunu başka bir boyuta taşıyabileceği söyleniyor. 3900X, 3800X, 3700X, 3600X ve 3600 olarak adlandırılan yeni işlemciler fiyatı 499 dolar, 399 dolar, 329 dolar, 249 dolar ve 199 dolar olarak pazarda yerini alacak.