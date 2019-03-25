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26.03.2019
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Ebeveynlerinin sünnet etmeye çalıştığı bebek yaşamını yitirdi

İtalya'da anne-babasının evde sünnet operasyonu yapmaya çalıştığı belirtilen 5 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

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İtalya’da evde yapılmaya çalışılan sünnet 5 aylık bir bebeğin ölümüne neden oldu. Bologna kentinde yaşanan olayda Gana asıllı ailenin küçük bebeklerini kendilerinin sünnet etmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Anne ve baba hakkında ‘kasten insan öldürme’ suçlamasıyla soruşturma açıldı.

5 aylık bebek, cuma akşam saatlerinde evde yapılan sünnetin ardından kalp krizi geçirmiş ve aşırı kan kaybetmiş halde hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İtalya’da dini, kültürel veya hijyenik sebeplerle yılda yaklaşık 5 bin kişi sünnet oluyor. İtalyan yasaları erkek sünnetinin hastanede yapılmasına imkan verse de sünnet işlemlerinin yüzde 35’inin evde kaçak yapıldığı tahmin ediliyor.

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Ülkede son olarak Aralık 2018’de bir çocuk evde sünnet ettirilmeye çalışılırken hayatını kaybetmişti. 

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ÇAĞRI

Bebeğin ölümü sonrası ülkede sünnet tartışması yeniden gündeme geldi. BBC’nin haberine göre, Sağlık Bakanı Giulia Grillo sosyal medyada yazdığı mesajında, “Bir çocuk daha evde yasa dışı biçimde yapılan sünnet ritüeli nedeniyle öldü. Sünnet cerrahi bir işlemdir ve hijyen-sağlık şartlarının yerine getirilerek uygulanması gerekir. Çocukların hayatı ve sağlığı her şeyden önce gelir. Ailelere yardım için protokoller ve hekimler mevcut. Bu işlemi evde yapmayın, risk almayın” dedi.

Parlamento Çocuk Komisyonu Başkanı Licia Ronzulli de sorunun çözümü için “gerçek bir entegrasyon için gerekli koşulların oluşturulması” ve “İtalyan yasalarına saygı gösterilmesi” gerektiğini söyledi.

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