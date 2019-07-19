Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı bin 705’e çıktı

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Başkanı John Nkengasong, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 705’e çıktığını açıkladı.

Başkent Addis Ababa’daki Afrika Birliği Genel Merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Nkengasong, ülkede şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 Ebola vakası tespit edildiğini, ölenlerin sayısınınsa bin 705’e ulaştığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çarşamba günü, Ebola salgınının Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma’ya sıçraması üzerine küresel acil durum ilan edildiğini duyurmuştu. KDC’nin 9 ülkeye sınırı olması nedeniyle salgının büyük risk taşıdığına dikkati çeken Nkengasong, hastalığın Goma şehrine yayılmasına ilişkin, “Ebola ilk defa böylesine büyük bir şehre yayıldı,” ifadesini kullandı.

Africa CDC olarak KDC’de yüzlerce sağlık görevlisini eğittiklerini ve 41 kamu sağlığı uzmanını ülkeye yerleştirdiklerini belirten Nkengasong, KDC salgınının Ebola tarihindeki ikinci büyük salgın olduğunu hatırlattı.