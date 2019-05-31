RTÜK’te yandaş atamalar sürüyor

Ocak ayında RTÜK Üst Kurul Başkanlığı’na getirilmesinin ardından yaptığı “eş dost” atamalarıyla dikkatleri çeken Ebubekir Şahin’in icraatlarını hız kesmeden sürdürdüğü ortaya çıktı.

MHP Lideri Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü’nün eşinden, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına kadar birçok isim, liyakati hiçe sayarak RTÜK’te görevlendirildi. Yeni atanan birçok ismin yapacağı iş hakkında “bir fikrinin olmadığı” da ifade ediliyor.

LİSANS MEZUNU BİLE DEĞİL

Önce unvansız olarak RTÜK’e alınan Sinem Ayhan, ön lisans mezunu olmasına karşın daha sonra “daire başkan yardımcısı” olarak görevlendirildi. Şahin’in tartışmalı atamalarından ilki olan ve Ayhan aralıksız 18 gün boyunca işe gelmemesi ile dikkatleri üzerine çekti.

AKP’Lİ ESKİ BAŞKANIN GELİNİ

Eski AKP Ankara İl Başkanı Nurettin Akman’ın gelini İlke Akman da RTÜK Başkanı’nın tartışmalı atamaları arasında yer aldı. İlke Akman da atanması için gerekli görev süresini tamamlamadan daire başkan yardımcısı oldu. Bu atamanın ardından gelen tepkiler üzerine Şahin’in İlke Akman’ı başkan yardımcılığından alarak Başkanlık makamında görevlendirdiği bildirildi. 18 yıl önce emekli olarak görevinden ayrılan Feridun Çıldık’ın yeniden RTÜK’te göreve getirilmesi de kurum içerisinde tartışmalara neden oldu. Daire Başkan Yardımcısı olarak atanan Çıldık’ın eşinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu ETS Tur şirketinde bir dönem çalıştığı da iddia edildi.

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BÜROKRAT EŞİNE ÖZEL ODA

AKP iktidarı döneminde birçok Bakanlık ile bağlı birimlerinde bürokrat olarak görev yapan Osman Nacar’ın eşi Esin Nacar da RTÜK’te kendisine iş buldu. Başkan Ebubekir Şahin’in, Esin Nacar’ı Başkanlık Müşavirliği’ne atayıp makam odası tahsis ettiği bildirildi. Esin Nacar’ın da kuruma uğramadığı öne sürüldü. Henüz üç yıllık kamu çalışanı Ömer Faruk Duran da RTÜK Başkanı’nın atamalarından nasibini aldı. Duran’ın SETA Başkanı Burhanettin Duran’ın kardeşi olduğu ve kurumda personelle ilgili raporlar hazırladığı iddia ediliyor.

ZABITADAN MÜŞAVİR

Zabıta olarak kamuda görev yapan Hasan Basri Ilık da RTÜK çalışanı oldu. Örgün eğitim yerine açık öğretim okumayı tercih eden ve zabıtalık mesleğini yapan Ilık, RTÜK Başkanlık Müşaviri olarak atandı.

“DAHA VERİMLİ ÇALIŞMAK İÇİN”

Atamalarla ilgili BirGün’e konuşan RTÜK Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, “Göreve başladıktan sonra yakın çalışma ekibimi belirleme hakkına sahibim. Daha verimli çalışmak için bildiğim insanları görevlendirmek istedim” dedi.

RTÜK Üst Kurulu Başkanı Şahin’in tepki çeken atamalarla ilgili gazetemize yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“Ekibimi kurarken bunların bir kısmını kurum içerisinden seçtim, bir kısmını da ihtiyaç var diye dışarıdan daha önce tanıdığım insanlardan seçmek istedim. İdareciler tanığı, bildiği insanları seçerler. Ben de bunu yaptım. Bunu yaparken sadece liyakate dikkat ettim ve geçmişlerini bildiklerimi tercih ettim. Bunlar benim danışmanlarım, daire başkanlarım, daire başkan yardımcılarımdır. Hepsinin yabancı dili var. Bunların ötesinde söylenen şeylere katılmadığımı söylemek istiyorum. Beni tanıyanlar bilir ki atamalarda liyakate her zaman önem vermişimdir. Bunlar başkanlığımızın tasarrufunda.”