Ecem Balcı davası 3 Ekim’e ertelendi

Kocaeli’de 2018 yılında önce kaybolduğu söylenen sonra öldürüldüğü öğrenilen Ecem Balcı’nın davasının 5. duruşması görüldü.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak 2018 günü kaybolduğu söylenen ve daha sonra katil zanlısı Süleyman Kara’nın itirafıyla, ölümünden 43 gün sonra gömüldüğü yerde bulunan Ecem Balcı’nın davasında 5. duruşma görüldü.

Evrensel’den Hasret Gültekin Kozan’ın haberine göre duruşma öncesi Kocaeli Adliyesi önünde Kocaeli Kadın Platformu, Şule Çet İçin Adalet Komisyonları ve Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. CHP Kadın Kolları ve Emek Partisi’nin de destek verdiği açıklamada Kadın Meclisleri adına konuşan Ayşen Ece Kavas, “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, erkek adalet değil gerçek adalet yerini bulana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Açıklamanın ardından 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya sınırlı sayıda kişi alındı. Adli Tıp raporunun hala gelmediği öğrenilen dava 3 Ekim Perşembe gününe ertelendi.

Mahkeme tarafından istenen ayrıntılı otopsi raporunun gelmediği görüldü, ayrıca emniyete yazılan yazıya cevap verilmediği dosya içeriğinden tespit edildi.

KOCAELİ BAROSUNUN TALEBİ REDDEDİLDİ

Kocaeli Barosu davaya müdahillik talebinde bulundu. Söz alan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “İnsan hakları ve huhukun üstünlüğünü savunmak olan görevimiz gereği davaya katılma talebinin kabul edilmesini isiyoruz” dedi. Savcı ve Mahkeme Başkanının gülümsediği gözlemlenirken mahkeme Kocaeli Barosu temsilcilerinin davaya katılma taleplerini reddetti.

Sanık Süleyman Kara’nın avukatı ise yaptığı savunmada “Ecem’in ölümüne biz de üzüldük. Müvekkilim Ecem’i öldürmemiştir. Emniyette baskı altında ifade vermiştir. Bu olayın aydınlatılmasını ve Ecem’in gerçek katillerinin bulunmasını istiyoruz” dedi.

“POLİS CUMHURBAŞKANI’NA KÜFÜR ETTİ”

Ardından duruşmaya SEGBİS ile bağlanan sanık Süleyman Kara, kendini savunurken, ifade verdiği sırada işkence gördüğünü, polislerin Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğini söyledi. Kara, “Ben define hastasıyım. Beni karakolda çırılçıplak soydular, kameralar açıktı. Polisler bana işkence ettiler. Polis hem bana, hem İçişleri Bakanı’na, hem Cumhurbaşkanına küfür etti” dedi.

DAVA 3 EKİM’E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, otopsi raporunun akıbetinin sorulmasına, emniyette Süleyman Kara’nın ifadesi alınırkenki kamera kaydı görüntülerinin tekrardan istenmesine, Kocaeli Barosu’nun davaya katılma talebinin reddine, Süleyman Kara’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim Perşembe gününe erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan baba Gökhan Balcı, “Mücadeleye devam edeceğiz, kızımı öldüren katil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alana kadar mücadele edeceğim. Diyorlar ki sosyal medyadan kampanya ile karalama yapıyormuşuz. Daha fazlasını yapacağız, korkun bizden. Süleyman Kara o cezayı alacak” ifadelerini kullandı. Davayı izleyenlerin arasında bulunan gazeteci Balçiçek İlter ise, “Kalabalıklığımızdan rahatsızlar, ses çıkarmamızdan rahatsızlar ama bilsinler susmayacağız” dedi.