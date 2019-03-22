23.03.2019
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Economist: Erdoğan saldırıları siyasi puan toplamak için kullandı

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İngiltere’de yayımlanan haftalık The Economist dergisi son sayısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni Zelanda’nın Chirstchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırıları sonrası yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Economist, Erdoğan’ın saldırıları “siyasi puan toplamak ve yerel seçim öncesi muhafazakar tabanını canlandırmak için kullandığını” yazdı.

Economist’teki yazıda cami saldırılarıları sonrası Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in izlediği çizgi ile Erdoğan’ın açıklamaları kıyaslanıyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre yazıda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıdan küresel İslamofobiyi sorumlu tutmakta siyasi fayda görüyor” deniliyor.

Yeni Zelanda hükümetinin, özellikle de Başbakan Jacinda Ardern’in, korkunç saldırılara gösterdiği tepkiyle büyük takdir topladığını belirten Economist’teki yazı şöyle sürüyor:

“Ardern, katledilen Müslümanların Yeni Zelanda’yı -‘bizi’- temsil ettiğini, saldırganın nefret ideolojisinin ülkede yeri olmadığını vurgulamak için her şeyi yaptı. O yüzden, 20 Mart’ta Dışişleri Bakanı Winston Peters’ı nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara karşı çıkmak için Türkiye’ye gönderdiğini açıklamak zorunda kalması tuhaf bir durum.”

Economist, Erdoğan’ın cami saldırıları sonrası yaptığı açıklamaları, konuyu siyasi bir malzeme haline getirdiğine işaret etti: “Erdoğan saldırıları siyasi puan toplamak ve Mart ayı sonundaki yerel seçimler öncesi muhafazakar tabanını canlandırmak için kullandı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaptığı konuşmalarda cami saldırılarını Türkiye ve İslam’a karşı kapsamlı bir komplonun parçası olarak tarif etti.”

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