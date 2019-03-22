22.03.2019
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Edebiyatçılar, Zülfü Livaneli adına açılan kültür merkezinde buluştu

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Büyükçekmece Belediyesi’nin yaptığı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi  kalabalık bir törenle açıldı.

Merkezde Rıfat Ilgaz Kitaplığı ve Cemal Süreya, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi şair ve yazarlarımızın isimleri verilen derslikler de yer alıyor.

Ayrıca bir kafe-lokanta ve spor salonu gençlere hizmet veriyor.

Livaneli, adına açılan üçüncü kültür merkeziyle ilgili ”Hem Başkan Hasan Akgün’ün bu güzel sürprizi hem de değerli edebiyatçılarla isimlerimizi buluşturması onur veriyor” diye konuştu.

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Daha önce Çankaya ve Beylikdüzü’nde de Livaneli adına merkezler, parklar ve anıt heykeller açılmıştı.

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