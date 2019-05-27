19.1 C
Istanbul
28.05.2019
Anasayfa SPOR Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi

birgun.net birgun.net

Fenerbahçe’nin transfer listesinde bulunan ve İtalya ekiplerinden Roma’da forma giyen dünyaca ünlü forvet oyuncu Edin Dzeko İstanbul’a geldi. 

Bugün Roma’dan İstanbul’a gerçekleştirilen iki sefere de rezervasyon yaptıran Dzeko ve Menajeri Mirsad Türkcan, 14.55’te inecek olan uçakta yer almazken, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 11.30’da  İstanbul’a geldikleri ortaya çıktı. 

İlginizi çekebilir:  Fenerbahçe'de gündem transfer

DHA’nın aktardığına göre, Dzeko’nun 1 Haziran’a kadar Türkiye’de kalacağı ve 1 Hazıran’da İstanbul’dan Saraybosna’ya döneceği bilgisine de ulaşılırken öte yandan Dalaman’a da rezervasyonu bulanan golcü oyuncunun bu seferi kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu. 

Şu saatlerde İstanbul’da bulunan Dzeko ile yöneticilerden Semih Özsoy ve sportif direktör Comolli’nin bir araya geldikleri ve kısa bir görüşme yaptıkları da iddia edildi. Başkan Ali Koç ise yeğenin mezuniyet töreni için ABD’de bulunuyor.

Fenerbahçe’de gündem transfer

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,189AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Emekli olarak çalışan işçinin yıllık ücretli izin hakkı

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: Ben Ocak 2018’de emekli oldum, halen aynı işyerinde ara vermeden devam...
Devamını Oku

Davutoğlu: Milletin yüreğini yüreğine buluşturmayandan devlet adamı olmaz

birgun.net -
Yeni parti tartışmalarının odağındaki eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da düzenlenen iftar programında...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ açıklaması

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye'nin Nabzı programına katıldı. İmamoğlu,...
Devamını Oku

246 paket kokain yutan kişi uçakta yaşamını yitirdi

birgun.net -
Meksika'dan Japonya'ya uçakla giden yolcu, yuttuğu 246 paket kokain nedeniyle hayatını kaybetti.BBC'nin haberine...
Devamını Oku

Akar: S-400 anlaşması imzalandı ve bitti

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habertürk'te soruları yanıtladı. S-400 tartışmasına değinen Akar,...
Devamını Oku

Adıyaman’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

birgun.net -
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Devamını Oku

Dostlar Müzik Topluluğu’ndan Beşiktaş konseri: #HerŞeyÇokGüzelOlacak

birgun.net -
Dostlar Müzik Topluluğu, ‘Her şey çok güzel olacak’ demek için 28 Mayıs...
Devamını Oku

Samsun’da kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin’in cansız bedeni ormanlıkta bulundu

birgun.net -
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın...
Devamını Oku

Gazeteci Levent Gültekin’e ‘FETÖ’ soruşturması

birgun.net -
Gazeteci Levent Gültekin, FETÖ soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak savcılığa ifade verdi. Gelen...
Devamını Oku

Samsun’daki IŞİD operasyonunda gözaltına alınan zanlıların hepsi serbest

birgun.net -
Samsun'da, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı serbest bırakıldı.  
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi