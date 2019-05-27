Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’nin transfer listesinde bulunan ve İtalya ekiplerinden Roma’da forma giyen dünyaca ünlü forvet oyuncu Edin Dzeko İstanbul’a geldi.

Bugün Roma’dan İstanbul’a gerçekleştirilen iki sefere de rezervasyon yaptıran Dzeko ve Menajeri Mirsad Türkcan, 14.55’te inecek olan uçakta yer almazken, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 11.30’da İstanbul’a geldikleri ortaya çıktı.

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DHA’nın aktardığına göre, Dzeko’nun 1 Haziran’a kadar Türkiye’de kalacağı ve 1 Hazıran’da İstanbul’dan Saraybosna’ya döneceği bilgisine de ulaşılırken öte yandan Dalaman’a da rezervasyonu bulanan golcü oyuncunun bu seferi kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.

Şu saatlerde İstanbul’da bulunan Dzeko ile yöneticilerden Semih Özsoy ve sportif direktör Comolli’nin bir araya geldikleri ve kısa bir görüşme yaptıkları da iddia edildi. Başkan Ali Koç ise yeğenin mezuniyet töreni için ABD’de bulunuyor.