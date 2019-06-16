Efeler Belediyesi Yılmazköy’deki JES çalışmasını durdurdu

Aydın Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi’nde jeotermal enerji şirketi tarafından yapılan boru döşeme çalışmaları Efeler Belediyesi ekipleri tarafından durduruldu. Jeotermal Enerji Santrali (JES) firmasının yol kenarlarına ve Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait su kanallarının üzerine boru döşemesine köylüler tepki gösterdi.

“ÇED RAPORU VE ÜRETİM LİSANSLARI YOK”

JES firmasına dava açan köylülerden Ali Şahan, şirketin aldığı “ÇED gerekli değildir” raporunun ve sonrasında alınan ÇED izinlerinin iptal edildiğini belirtti. Bu sürecin yaklaşık 2004 yılından beri devam ettiğini belirten Şahan, “ÇED raporunun iptalinin ardından üretim lisansının da Ankara 15. Bölge İdare Mahkemesinde iptal edildiğini bu kararın Danıştay 13. Dairesi tarafından 18 Mayıs 2019 tarihinde onaylandı” dedi.

Şirketin alınan tüm bu kararlara rağmen çalışmalarını durdurmadığını belirten Şahan, “Lisansı iptal edilen şirket DSİ ile protokol imzalayarak çalışmalarına devam etti. Kamuya ait olan ve DSİ’nin kanallarının geçtiği yolları kullanarak hukuksuzca çalışıyorlar ve bizde bu duruma köylüler olarak tepki gösterdik..” ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİN ÇALIŞMASI TEKRAR DURDU

Şirketin bayramdan hemen sonra çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Şahan, “Çalıştıklarını jandarmaya bildirmemize rağmen herhangi bir işlem yapılmadı. Biz de tekrar DSİ’ye suç duyurusunda bulunduk. Efeler Belediyesi Fen İşleri yetkilileri gelerek şirketin çalışmalarına müdahale ettiler. Yapılan işin hukuku aykırı olduğunu belirtip çalışmaları tekrar durdurdular.” şeklinde konuştu.