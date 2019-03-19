Efeler halkı sarı kartı gösterecek

CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, “Siyasette cam gibiyim. 35 yıllık siyasi yaşantımda hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok” dedi.

Seçim çalışmalarını Meşrutiyet Mahallesi’nde sürdüren Atay, belediye başkanı seçildiğinde mal beyanında bulunacağını belirterek şöyle konuştu: “Göreceksiniz ki ne eşimin ne gelinimin ne de damadımın belediye içinde makamı, kadrosu olmayacak. Bizim hesap veremeyeceğimiz şaibeli servetimiz olmadı, olmayacak. 31 Mart yerel seçimlerinde Efeler halkı kendi cebini dolduranlara, halkımızın hakkını yiyenlere sarı kartı gösterecektir. 31 Mart yerel seçimleri genel seçim değildir, rakiplerimiz sanki bir genel seçim havası oluşturmak istiyorlar. Bu seçim size kim daha iyi hizmet edecek onun yarışıdır; biz Efeler Belediyesi olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışacağız.”

Konuşmasına gerçekleştirmek istediği projeleri anlatarak devam eden Atay, özellikle gelecek nesillere yatırım yapacaklarını vurguladı. Mehmet Fatih Atay, 31 Mart yerel seçimlerden sonra Efeler’e yakışır aydın nesiller yetiştirmek olacağını da söyledi.